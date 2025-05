Luis Advíncula volverá a jugar en Newell's. El lateral peruano tuvo un paso por la institución en 2015 y no seguirá en Boca, donde tiene contrato hasta 2026. Advíncula tiene acordado su vínculo con los leprosos pero no su salida de Boca. Por lo cual resta resolver su desvinculación del club xeneize, donde no será tenido en cuenta para la próxima temporada. Aunque su incoporación a los trabajos en Bella Vista será en los primeros días de julio, dado que el defensor jugará con Boca el próximo Mundial de Clubes. Cristian Fabbiani reclama por más refuerzos y entre los pedidos se encuentran el juvenil de delantero de Vélez Benjamín Bosch, quien no tiene participación en Liniers con la llegada de Guillermo Barros Schelotto como técnico. Firmará a préstamo hasta diciembre de 2026. Y hay principio de acuerdo para que el delantero chileno Cristian Zavala, de poca participación en Colo Colo. Su contratación será a préstamo por un año con opción de compra a favor de los leprosos a fijar aún entre los clubes.