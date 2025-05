"El Garrahan está siendo víctima de una política de Estado de destrucción del Estado, con esa contradicción intrínseca que tiene este Gobierno. Y como no lo pueden borrar de un día para el otro, hacen un desgaste permanente, empezando por el salario de sus trabajadores".

Así resumió la situación de ajuste que atraviesa el Hospital Garrahan el Jefe del Servicio de Hematología y Oncología de la institución, Pedro Zubizarreta.

"El salario va de la mano de la calidad. Y eso hace a una dedicación y compromiso ético y de calidad con los pacientes, que tienen enfermedades particularmente complejas, no son cosas relativamente fáciles, hay que pensarlas y estudiarlas", señaló el especialista, en diálogo con Tomás Méndez en la 750.

Consultado por la situación de los trabajadores, y la renuncia de muchos profesionales en los últimos meses, Zubizarreta destacó que quienes terminan yéndose del hospital recalan en un trabajo de una complejidad menor pero mejor remunerada.

"Yo estoy próximo a mi jubilación, este año, pero no me he ido antes aunque podría haberlo hecho. Lo que aportamos al país es insustituible, tiene una retribución moral mucho más grande que irme a otro país a ser uno más del montón. Estoy contento con todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Pero me duele que se destruya", remarcó el jefe del Servicio de Hematología y Oncología del hospital.

"Lo que nos ofrecen es: 'hagan lo que quieran, si quieren trabajar menos, háganlo, nosotros no les vamos a pagar más'. Entonces por ahí alguno no termina yendo los sábados, o se va antes de su horario", agregó.

"Yo cobro dos millones y medio. Los que no pueden sostenerse son los que recién están empezando. Pero lo que más me interesa es preservar lo que tenemos. Yo ya me estoy yendo pero quiero que siga funcionando como hasta ahora. Nosotros mejoramos la mortalidad en el hospital, y lo tenemos probado. Tomando el promedio de los pacientes que se atendieron entre 2000 y 2015, dejando 5 años para hacer la evaluación en el tiempo, mejoramos en un 10% la mortalidad. Es un trabajo que implica un montón: mejor calidad de enfermería, mejor diagnóstico, mejores tratamientos. Todo eso es un desarrollo de equipo, y el hospital funciona en tiempo y forma. De las pequeñas cosas se hace la calidad", cerró Zubizarreta.