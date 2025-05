Al menos 52 personas murieron el lunes a causa de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, 33 de ellas en un ataque contra una escuela, en medio de supuestas negociaciones para una futura tregua. Este mismo día, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar su "misión" de traer de regreso a los rehenes en manos de Hamas, "tanto vivos como muertos".

En medio de la intensificación de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, una fuente de Hamas aseguró que su grupo islamista aceptó una nueva propuesta de tregua presentada por el emisario estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, que contempla el intercambio de los rehenes restantes y el cese de hostilidades. Sin embargo, el portavoz de Witkoff negó tal afirmación.

La Defensa Civil de Gaza informó que al menos 33 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en el bombardeo a la escuela Fahmi al-Jarjawi, en Ciudad de Gaza.

Mustafa Hassan Mahmoud Radwan, un hombre mayor que huyó de Beit Lahia (norte), se refugió con sus dos hijos y sus esposas en un garaje cercano a la escuela, al no encontrar otro lugar donde alojarse. "Huí de la muerte y me encontré con una aún peor", concluyó.

El ejército israelí sostuvo que en la escuela atacada había "terroristas de alto perfil" y afirmó que tomó "numerosas medidas para mitigar el riesgo para civiles". En un comunicado, indicó que el blanco del bombardeo era un "complejo de mando y control" de Hamas y Yihad Islámica, aunque no identificó a los supuestos combatientes ni se pronunció sobre las víctimas civiles.

En Jabaliya, al norte de la Franja, otras 19 personas murieron en un bombardeo que impactó una vivienda familiar. Entre los escombros, los equipos de rescate hallaron con vida a la niña Ward Jalal al Shiek Jalil, quien sobrevivió al ataque que mató a su madre y a sus seis hermanos. "¿Había alguien más vos?", le preguntan en un video difundido por Al Jazeera tras ser rescatada, despierta y consciente. La niña fue encontrada bajo una losa, cubierta por restos calcinados.

El ejército israelí también informó que detectó tres proyectiles lanzados desde Gaza, uno de los cuales fue interceptado. Esto ocurrió en el marco de las celebraciones del Día de Jerusalén, que conmemora la "reunificación" de la ciudad tras la ocupación de su sector oriental en 1967.

Hamas acusó a Israel de perpetrar "una horrible masacre" con el bombardeo a la escuela. "La ocupación continúa sus masacres contra civiles en Gaza e intenta encubrir sus crímenes con afirmaciones evasivas y falsas", señaló el grupo.

"No nos rendimos"

Israel reanudó su ofensiva sobre Gaza en marzo, tras la ruptura de una tregua de dos meses. En mayo, intensificó los ataques con el objetivo declarado de destruir a Hamas y liberar a los rehenes aún cautivos.

"Si no lo conseguimos hoy, lo haremos mañana, y si no es mañana, será pasado. No nos rendimos", aseguró Netanyahu este lunes.

Poco antes, había declarado en un video difundido en su canal de Telegram que esperaba "anunciar algo" sobre los rehenes "hoy o mañana", sin brindar más detalles. "Nuestra misión de ganar la guerra y traer de vuelta a los rehenes sigue siendo nuestra prioridad", indicó el mandatario.

Una fuente palestina afirmó que la propuesta de alto el fuego presentada por Witkoff contempla "una tregua de 70 días a cambio de la liberación de diez rehenes". Hasta el momento, las autoridades israelíes han desconocido la existencia de tal acuerdo.