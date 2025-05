Este martes el piloto argentino Franco Colapinto cumple 22 años de edad. El corredor de Fórmula 1 viene de hacer una gran carrera en el Gran Premio de Mónaco y ya se prepara para el GP de España. El saludo de Alpine, lo que dejó su última carrera, hitos de su paso por F1 y el cronograma para lo que viene.

"¡Feliz cumpleaños!", dice la primer publicación de la escudería Alpine. "¿No te vuelve loco lo rápido que cambia la noche?", escribieron en un segundo post en sus redes sociales. Ese posteo está acompañado de una imagen de Colapinto cuando era un niño y otra actual ya como piloto de Fórmula 1: dicen "cómo comenzó" y "cómo le está yendo" respectivamente.

Y es que el oriundo de Pilar viene de tener una destacada actuación en el GP de Mónaco. Tras arrancar 18º, logró remontar 5 puestos y acabó 13º, en un circuito que debido a su estrechez se caracteriza por su dificultad para los sobrepasos. De hecho en 2003, por ejemplo, no hubo ni un solo adelantamiento en toda la carrera.

Además, la realidad es que el argentino se está acostumbrando a un nuevo auto que es muy diferente al que conducía en Williams. Y ya en la segunda carrera le tocó quizá una de las pistas más complejas de la temporada.

"Tengo un alerón medio viejo, pero creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. El auto va bien en curvas rápidas, le cuesta más en curvas lentas. En las prácticas libres (de Imola) me costaba llegar al límite de velocidad, es un auto duro, es difícil de sentir lo que hace el auto. El de Williams era un auto muy blando. Se sentía mucho el movimiento de atrás, en este al ser tan rígido y duro, no. Al no estar acostumbrado al auto no tengo la sensibilidad todavía". advirtió Colapinto en la previa de la última carrera.

Hitos y récords de Colapinto en Fórmula 1

Estreno en Fórmula 1

El 5 de junio de 2023 Colapinto corrió la práctica libre 1 del GP de Gran Bretaña, en la que salió 18ª a cuatro décimas de su futuro compañero Alex Albon, de Williams.

Debut oficial en Fórmula 1

En agosto se dio a conocer la gran noticia: Williams decidió correr a Logan Sargeant por sus malos resultados y le dio el asiento a Colapinto para que terminara la temporada a falta de nueve carreras. Su debut fue en el 1 de septiembre en Monza. Comenzó la carrera 18º y salió 12º.

Sus primeros puntos

En el GP de Bakú a mediados de septiembre se convirtió en el primer argentino en 42 años en sumar puntos en una carrera de Fórmula 1. Partió octavo, pudo defender su posición y sumó 4 unidades. Ese fin de semana también alcanzó por primera vez el último corte clasificatorio, más conocido como Q3.

Gran largada en Singapur

A la semana corrió su primera carrera nocturna y su largada quedará en la memoria de muchos: arrancó 12º, pero en la primera curva ya estaba 9º.

Su quinto punto y el mejor sobrepaso de 2024

En el GP de Austin, Estados Unidos, salió 10º y sumó otro punto para llegar a 5. Pero, además, su sobrepaso al dos veces campeón de F1 el español Fernando Alonso fue elegido como el mejor adelantamiento de 2024.





Récord en sus primeras 5 carreras

Colapinto mejoró su posición de largada en sus primeras 5 carreras. Algo que jamás antes había podido lograr un piloto menor de 22 años. Lo hizo en los GP de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Austin y México. La realidad es que luego, desde el GP de Brasil en adelante, su rendimiento decayó y sufrió varios accidentes.

Olimpia de Oro 2024

Recibió el premio Olimpia de Oro al mejor deportista argentino de 2024, galardón que compartió con el Dibu Martínez, arquero de la selección argentina de fútbol. Fue el tercer piloto en recibir esta distinción, tras Juan Manuel Fangio (1954) y Agustín Canapino (2018).

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

Colapinto volverá a salir a la pista este próximo fin de semana para el Gran Premio de España, en Barcelona.

Viernes 30 de mayo

08:30 | Práctica libre 1

12:00 | Práctica libre 2

Sábado 31 de mayo

07:30 | Práctica libre 3

11:00 | Clasificación

Domingo 1 de junio

10:00 | Carrera

