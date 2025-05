Ana Teresa una vez más es rescatada, no será la última. El primer rescate conocido es el que hicieron sus amigos cuando publicaron su novela Mi hogar de niebla, Ana había muerto un año antes.

En rescate continuo Selva Almada la nombra y cuenta que Mi hogar de niebla es uno de los libros que más regala. Ana Teresa (Teté) nació en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) pero la tuberculosis que atacó su adolescencia la mudó a Ascochinga, en las sierras de Córdoba, donde vivió algunos años y de donde se fue sin curarse. Murió en Buenos Aires en junio de 1949.





Unos meses antes había publicado en la editorial Botella al Mar un libro de poemas: Nada tiene nombre, versos empapados en la superficie mortal consecuente que acarreaba la espera. “No es tampoco la estrella que ha caído/ni es el pájaro alegre que, dormido,/deja en el aire un ángulo vacío. Este silencio que quedó, tan mío, /es mi paso y mi voz. Y una serena/garza del río cruza leve, apenas, /la noche en donde parto y mi mirada. / Piso la noche y parto. Pero alada. /Y esto quizá ni es sueño ni sea nada.”

En los libros de Ana Teresa la autobiografía y la ficción apoyan la cabeza en la misma almohada, un curriculum vitae de penurias que les hace frente a los alardes de la muerte. Lo hace un verso, otro y la estrofa entera, y lo hace también la narradora de su novela cuando entra al sanatorio sin saber si algún día se irá viva de ahí. Una encrucijada de pasiones (“de todas esas maneras extrañas que tiene las pasiones de mostrarse como una sola”, como escribió Gertrude Stein) que estampan en el encierro el cansancio del día y los miedos de la noche en la espera de que la mañana llegue y pase.

Un diario íntimo que no lo es pero que cumple fiel con el rol de la compañía, una ficción caudalosa que se mece entre lo que se siente en el cuerpo propio y lo que se sospecha. La muerte a sorbos: “En el primer día, a pesar de ser todo nuevo para mí, me pareció todo muy, pero muy viejo. Como si hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Y me hubiera alejado hacia otra vida. Y después de haber estado ausente, con una ausencia larga, ausencia de vida, hubiera vuelto al mismo lugar de partida. Y como si en esa ausencia hubiera olvidado las costumbres, los horarios, las frases comunes”.

Ana Teresa fue después de aquel rescate amistoso (era amiga de María Meleck Vivanco, Juan L. Ortíz, Raúl González Tuñón y Ulyses Petit de Murat quien escribió el prólogo de la primera edición que tiene en la tapa una ilustración de Juan Carlos Castagnino) y durante décadas, una escritora desconocida. Su nombre no aparecía en los diccionarios literarios y sus libros no se conseguían. Nada tiene nombre se reeditó en 1999 gracias a la poeta Marta Zamarripa y Mi hogar de niebla tuvo su buena estrella en 2017 cuando lo publicó EDUNER, la Editorial de la Universidad de Entre Ríos, en la colección Cuadernos de las Orillas.

En la soledad, cuando una parte del cuerpo se va y otra se queda, sentada en el suelo la narradora de Mi hogar en niebla espera que no ocurra el olvido al que tanto le teme.