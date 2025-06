La Selección Argentina prepara a sus mejores hombres para recibir a Colombia, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, después de las modificaciones que presentó ante Chile la semana anterior. El capitán Lionel Messi, en ese aspecto, volverá a estar desde el comienzo en la cancha de River.

"Leo (Messi) va a jugar de entrada, esperemos que la gente pueda disfrutar de un buen espectáculo", expresó el técnico Lionel Scaloni en la conferencia de prensa. Messi no estuvo desde el inicio en Santiago, e ingresó en el segundo tiempo.

La especulación es que Messi no complete todo el encuentro, debido a que volverá a jugar el sábado con su equipo, Inter Miami, en la apertura del Mundial de Clubes. La intención es que no tenga un gran desgaste desde el aspecto físico.

"Colombia es un buen equipo y nos va a complicar. Es una buena Selección y si tiene problemas internos son cosas de ellos, nosotros nos enfocamos en el rival", dijo el técnico sobre el equipo de Néstor Lorenzo. Y agregó: "Son un seleccionado 'top', realmente de temer por los grandes jugadores que tiene".

Scaloni también se refirió a la importancia de enfrentar a rivales de Europa, como preparación para la Copa del Mundo, y reconoció que "siempre es bueno enfrentar a los mejores. A nivel espectáculo es diferente, no es que sea clave, pero es bueno jugar contra ellos". Argentina, luego de que finalicen las eliminatorias, tiene confirmado un partido ante Angola. El técnico fue más allá y destacó que "Argentina puede competir contra los europeos de igual a igual. El equipo tiene equilibrio y una estructura, y no me detengo a pensar si somos los mejores del mundo".

El conductor dejó en claro que el plantel "está preparado para jugar sin 'Leo' (Messi) o con él. Antes era más compleja esa situación, y ahora el equipo funciona igual. Eso no quiere decir que estemos en el mejor momento, pero sí que mantenemos una línea". "Messi y Cristiano Ronaldo -siguió Scaloni- dejarán de ser buenos cuando se retiren. Felicito a Portugal y a él por el título (Nations League). A mí me gustaría que Leo esté en el Mundial, pero eso lo decidirá él. Todavía hay tiempo".

La aparición de los jóvenes fue otro punto al que se refirió el entrenador: "Hay muchos chicos que juegan en clubes importantes y están en carrera para llegar al Mundial. Todos merecen tener una oportunidad. Ellos aportan sus cosas y estamos ilusionados con cada uno, el recambio que tenemos es muy interesante". Y sobre Franco Mastantuono en particular explicó: "El Real Madrid es gigantesco, de los mejores clubes del mundo, pero no nos olvidemos que sigue teniendo 17 años. Si continúa así le va a ir muy bien, hay que ayudarlo entre todos. Para el fútbol argentino es muy bueno que integren clubes prestigiosos, la pena es para la liga local que no los pueda disfrutar".

El director técnico se tomó tiempo para responder sobre si cambiaría algo de todo lo que le tocó vivir al frente del seleccionado, y confirmó que le hubiera gustado estar más cerca de sus padres, pero que la profesión que eligió se lo impidió.

[email protected]