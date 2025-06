La marcha de los jubilados está llena de orgullo y lucha. “Que nadie se quede en su casa, miedo nunca”, dice Ali, de 71 años. Cada miércoles marcha en el Congreso con una bandera de Madres de Plaza de Mayo chiquita que no suelta nunca, “lesbiana orgullosa, peroncha y cuerva” se define con una sonrisa, si le preguntas. La historia de una jubilada que mateaba con Hebe de Bonafini en la misma Plaza donde hoy las llenan de gas pimienta y balas de goma. En disputa: la dignidad y las calles.

Para poder decir las palabras “jubilada” y “lesbiana” juntas, tienen que haber pasado un conjunto de hechos bastante atípicos. Que una mujer de más de 60 años pueda nombrarse lesbiana, sin miedo. Que al nombrarse lesbiana no haya sido víctima de ningún crimen de odio o bien haber sobrevivido a este. Que haya tenido un trabajo formal durante más de 30 años con sus respectivos aportes jubilatorios. Si no cumplió los 30 años de aportes, debe contar con la suerte de entrar en una moratoria. Si no pudo esa lesbiana de más de 60 años hacer aportes debido a la discriminación y exclusion del ambiente laboral, recibirá una pensión (PUAM). Hoy la jubilación mínima no llega a los $375.000 y la PUAM es de $313.800. ¿Cuándo acaba la lucha por sobrevivir?

“¿Sabés algo de Marta? No responde, me preocupa. Es de Monte Chingolo, la otra vez reprimieron y llegó a irse pero cuando entró a la casa le ardía todo. Se tuvo que bañar en leche. Sesenta y cuatro, tiene Martita”. Ali conversa con su compañera Susana, está preocupada después de la represión, a esta altura, cotidiana. Lograron con su grupo refugiarse en el local de Madres de Plaza de Mayo que se encuentra por calle Irigoyen en el lateral de la Plaza y la policía aún circula por las calles.

Desde febrero los jubilados marchan en Plaza Congreso los días miércoles pidiendo la recomposición de sus haberes. Protocolo antipiquetes de por medio por orden de la ministra de seguridad Patricia Bullrich, las imágenes que suelen circular son las de decenas de jubilados y jubiladas gaseadas, golpeadas, con ojos y piel irritados por el químico. La Posta de Salud (profesionales de la salud que se organizan como ciudadanxs para ir a cuidarlxs) derramando leche en sus ojos, curando las heridas. Y la policía arremetiendo con particular saña, sordos al grito de “podría ser tu abuela”.

“Cada vez que vengo me agarra una angustia total, porque a esto lo veo cada vez peor. Imagínate cuánto sale este operativo, vale más el gas que nos tiran que el aumento que están votando para darnos. Estamos desde febrero, porque se dio marcha atrás con un aumento del 7%. Una miseria, era un caramelo ¿Entendés? Al que más le está ajustando este gobierno es al jubilado. Mis amigos tienen que elegir los medicamentos, si llevan uno o dos de los cuatro que necesitan, es terrible. Yo jamás tarjeteé alimentos, y ahora estoy tarjeteando para comprar morfi en el supermercado”.

De los $375.000 paga $170.000 de expensas. Ali dice que “la pedalea” cobra la mínima pero sobrevive porque su pareja le dejó un departamento cuando falleció. Vive con Nestor, su perrito. Su familia son sus compañerxs del centro cultural Cátulo y de la Asoc. de Madres de Plaza de Mayo, donde además se encuentran cada jueves.

“Vale más el gas que nos tiran que el aumento que están votando para darnos”

“La lucha de las madres para mí es algo muy especial. Se la extraña a mamá Hebe, hoy más que nunca. Los matienzos que compartíamos, ahí todos los lunes, y entre mates nos contaba su historia de vida, de sus hijos, de su familia, de la lucha de sus hijos, los viajes que hizo, conoció al Che, a Fidel. Yo me acercaba. Y siempre le hablaba, le sacaba una sonrisa y le hacía preguntas”.

Alicia cumplió 71 hace unos días y después de más de 6 años sin poder salir de vacaciones ni pasear, recibió una sorpresa: Corina y Lidia la pasaron a buscar y la llevaron junto con Néstor a Corrientes, donde viven para que pueda hacer algo distinto. Se trata de su ex pareja, Corina, junto a Lidia, la actual pareja de Corina, esa familia que supieron construir después de 20 años compartidos. La historia es aún mejor: Alicia las presentó a ambas en la marcha del orgullo de 2018.

Las calles marcan las genealogías de amores y resistencias lesbianas, sus marchas, los tiempos y sus recorridos que en definitiva son también los vaivenes de los procesos políticos del país. Las rutas entre Corrientes y Buenos Aires. El pulso del golpe de la cacerola contra la valla policial. Un cuerpo es el cuerpo individual que atraviesa amores, dolores, miedos, coraje y a su vez el cuerpo colectivo de una identidad que se teje con las otras.

“Para mí el amor entre mujeres es algo muy especial, como dice la canción de Dalila. Va más allá de una relación sexual, es un compartir. Me siento orgullosa de ser lesbiana, mis padres me aceptaron, aceptaron a Corina como si fuera una hija más. Y me dijeron, ‘cuidala’. Pasamos épocas muy difíciles, por supuesto la dictadura fue una de esas, entraban a los boliches, nos reprimían, nos llevaban presos. Tanto a lesbianas como a trans. Fue terrible la época de la dictadura para nosotros. Pero ahora estamos volviendo a repetir el pasado y peor. ¿Entendés?”

“Hay que elegir qué medicamentos comprar, el más urgente, es terrible. Yo jamás tarjeteé alimentos, y ahora estoy tarjeteando el supermercado”.

La radicalización de los discursos de odio por parte del gobierno de Javier Milei, sumado a la amenaza de proscripción política a una de las opciones mayoritarias, el recorte de políticas públicas destinadas a la igualdad, el desmantelamiento de instituciones democráticas de contención, el recorte de los programas de asistencia social entre otros tantos golpes a los sectores populares configuran un clima hostil y alarmante.

“No puede ser que no pueda, con la lucha que hemos tenido, andar en la calle tomados de la mano. No solamente te insultan, te agravian. Mirá lo que pasó en Barracas. Yo estuve cuando le hicieron el homenaje a las chicas ahí en Barracas, murieron quemadas. El odio que hay. Y este gobierno lo está implementando cada vez peor”

La historia de Ali es una de muchas y a la vez no es cualquiera. Jubilada lesbiana, un nucleo de palabras que no sabremos si las generaciones venideras podrán pronunciar. Todos los miércoles son esos cuerpos jubilados, las vejeces dignas, que piden por justicia no solo social sino económica. Hoy como cada miércoles, Ali está ahí. ¿Por qué vuelve es la pregunta?

“Porque quedarme en la casa no me sirve. Yo las dos semanas que estuve en Corrientes lo vi por televisión y sentí una impotencia…. cuando vi cómo le pegaban a los Padres, al Padre Paco, que lo tiraban al piso. Yo decía, la puta que lo parió. Jubilades, periodistas, fotógrafos. Es una locura. ¿Hasta cuándo?”

¿Y el miedo? “Nunca, jamás miedo. Eso es lo que ellos quieren. Por eso nos reprimen, para que nos quedemos en casa. No, no hay que tener miedo. Hay que seguir la lucha. La lucha que se abandona, la que se pierde. Mirá si le voy a tener miedo a esta manga de cagones”

De la Plaza al Palacio: ¿qué se vota?

El último 4 de junio, a 10 años del primer Ni una menos, y con la Plaza colmada recibieron media sanción tres proyectos incómodos para el Gobierno. Se trata de la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo; una recomposición en los haberes de los jubilados (con bono incluido) y la declaración de Emergencia en Discapacidad hasta 2026.

Luchas que se disputaron en la calle ese miércoles en una Plaza multitudinaria que unió los reclamos. El aumento jubilatorio del 7% finalmente fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

Unx jubiladx con la mínima gana $304.700, más un bono de $70.000, que en total da $374.700. El aumento propuesto que debe votarse en el Senado es del 7,2% en los haberes previsionales y eleva el bono a $110.000. Es decir unx jubiladx con la mínima pasaría a cobrar $436.650. La diferencia es de $60.000. El cartucho de gas usado por los agentes de seguridad para reprimir cada miércoles en la Plaza es importado y su precio supera los $250.000

Si bien Milei anticipó su veto. En el Senado, si quisieran hacerlo de una forma democrática, La Libertad Avanza la tiene complicada, tiene solo 6 bancas y Unión por la patria 34 de 76. La única salida que tiene el oficialismo es dilatar el debate. El dato de color es: quienes estarán votando a favor o en contra de un aumento del 7,2% son senadores y senadoras cuyo sueldo acaba de ascender a 9.5 millones de pesos, es decir, 25 veces más.

No están solxs

Pato y Fabi son dos compañeras que, entre otrxs, atraviesan el conurbano para estar presentes también cada miércoles. Pato cuenta: “Tengo 44 años, vengo militando desde los 14 años, estamos acá hoy defendiendo a los jubilados, como siempre, venimos todos los miércoles a defenderlos, a tratar de que no los golpeen tanto, a poner un poco el cuerpo nosotros, a reclamar por los derechos de ellos, creo que estamos más cerca de jubilarnos nosotros que de volver a empezar, así que queremos acompañarlos siempre y que sepan que cuentan con nosotros”.

Son parte de una red de trabajadorxs, estudiantes, profesionales, nietxs, hinchas de fútbol que se acercan y se saben parte del reclamo. “Somos los jubilados de mañana”, suelen responder.

Fabi agrega: “La comunidad LGBT muchas veces no puede acceder a los aportes jubilatorios. Y también la lucha es esta, ¿viste? Porque terminás trabajando en la feria, trabajan , en el mercado, informal en alguna verdulería, de limpieza por hora y no acceden. Aparte, yo creo que está la Ley del Cupo trans pero no la respetan. No la aplican. Por eso tenemos muchos compañeros que vienen con un trabajo precario y eso no puede seguir así. En este momento, más que nunca. Este gobierno que no le interesa ni siquiera que se jubile la persona que aportó durante 30 años, imaginate una persona que no pudo aportar ¿me entendés? Por la discriminación”

Ese reclamo que parece sectorial, es transversal a todas las capas, a todas las personas, a todas las luchas. La disputa es hoy que mañana hay palabras que se puedan y deban usar, juntas y por separado, como son jubiladas, lesbianas y democracia.