Una multitud se congregó frente a la sede del Partido Justicialista para acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes, durante y en las horas posteriores al fallo de la Corte que la proscribió y condenó a seis años de prisión. Las diversas columnas de organizaciones políticas, sociales y sindicales --y de gente de a pie-- fueron llegando desde temprano y se ubicaron en las cuadras circundantes al edificio partidario de Matheu 130. Al caer la tarde, luego de que CFK se retirara hacia su casa, la militancia comenzó a seguirla en largas caravanas hasta el domicilio ubicado en el barrio de Constitución. Allí se congregaron, nuevamente, miles de personas. Cristina salió al balcón para saludarlos y agradecerles el apoyo, acompañada por su hijo y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner. Hubo militantes que anoche ya planeaban, al cierre de esta edición, quedarse acampando en el lugar, en una suerte de vigilia colectiva. Nadie quiso, en ningún momento, dejar sola a la jefa del PJ.

La esquina de las calles Matheu e Hipólito Yrigoyen fue el epicentro de la convocatoria de las agrupaciones que se acercaron para bancar a CFK. Estuvieron junto a ella para recibir la decisión final de la Corte, que ratificó la condena por la causa Vialidad contra la exmandataria, derivada de un proceso judicial gravemente irregular que vulneró en forma reiterada y evidente sus garantías constitucionales. “A Cristina la cuida el pueblo”, se leía en una de las pancartas. A su lado se ubicaban las banderas de la agrupación Peronismo Solidario, que llevaban las imágenes de Néstor Kirchner y Diego Armando Maradona. Entre las banderas de las organizaciones presentes se contaban la de La Cámpora, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el PJ de Lomas de Zamora, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) referenciado en Axel Kicillof.. Posteriormente, se hicieron presentes en la sede del partido diversos dirigentes del Frente de Izquierda, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

Voces de la resistencia

“Estoy acá porque está en peligro la democracia”, dijo a Página/12 Zaida, una de las manifestantes que se hizo presente en la sede del PJ, y sostuvo que "estamos perdiendo el país en manos de estos locos, de esta Corte y del poder económico". "Nos quedaba un último resquicio de cordura que es Cristina, y no está más", agregó y sostuvo que sus gobiernos significaron para ella y para su familia la oportunidad de poder progresar. "Pude desarrollarme, laburar de lo que me gustaba y se vivía bien. Ahora está todo para atrás", se lamentó Zaida y expresó su tristeza porque la grave situación económica que vive la Argentina llevó a que su elija continuar su futuro fuera del país.

A pesar de ser uno de los momentos más duros en mucho tiempo para la militancia, no podía faltar una parrilla con choripanes y hamburguesas, o una manta con gorros con la cara de CFK, banderas argentinas y pilusos con la “V” de la victoria. Sobre Matheu se ubicó Nahuel, que llevó para vender diversos pines con frases y símbolos del campo nacional y popular y de la cultura argentina. En diálogo con Página/12 aseguró que "esta causa es totalmente injusta, y quedó claro que profundizaron por una cuestión electoral". "No se aguanta más la miseria planificada. Lo que están haciendo es una atrocidad", agregó Nahuel y remarcó que "ahora hay que salir a la calle, no hay que parar. Y también pensar en cómo reformar a futuro la Justicia, como hizo México, para lograr que en Argentina hayan jueces que respondan al pueblo y no a las clases dominantes".

El repertorio de las principales canciones de la militancia se cantó completo. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar”, tronó. “Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación”, se cantó a continuación, cuando apareció la expresidenta para brindar su discurso en la puerta del edificio del partido. “Al cepo al salario que ha puesto el gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, retumbaron las palabras de CFK en las calles de Balvanera. “La proscripción, la proscripción, se va a la p*** que lo parió”, fue el canto que sobrevino a las palabras de la exmandataria, quien calificó de "monigotes" a los tres cortesanos y al presidente Milei, apuntó al “poder económico concentrado de la Argentina” como el principal responsable de la persecución judicial y recordó la nota de Clarín titulada “Entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, publicada pocos días después del intento de magnicidio en septiembre de 2022.

Valeria fue otra de las personas que se acercó a Balvanera para acompañar a la expresidenta. "Vine apoyarla porque le agradezco enormemente los años donde hemos ganado derechos y la posibilidad de crecer como país, en salud, educación, ciencia, vivienda, la posibilidad de que las empleadas domésticas puedan jubilarse y muchos otros derechos ganados que se fueron destruyendo rápidamente con gobiernos nefastos", dijo a este diario y recordó que "de estos tres monigotes que ahora avalan que termine presa, dos de ellos aceptaron ser designados a dedo". "Es un atentado a la democracia, estamos todos viviendo en un estado de inseguridad tremendo, de un gobierno en el cual el Presidente se va de viaje a recibir premios de la ultraderecha mundial mientras Argentina vive un Estado sin derecho constitucional. Esta causa es insostenible, no hay pruebas", agregó.

"Hay que seguir apoyándola, hay que ir a San José y Humberto Primo, esto no puede terminar acá. Es importantísimo que haya una gran movilización, que los sindicatos propongan un paro general por tiempo indefinido, que haya cortes y seguir movilizados, como por ejemplo mañana, que ya hay convocada una manifestación". Al cierre de esta nota, se encontraban tomadas las facultades de Sociales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que se encontraban en asamblea las de Exactas y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli