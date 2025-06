Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que pone en vilo la democracia argentina y corre del escenario electoral a Cristina Kirchner, la secretaria general del sindicato de trabajadores de Vialidad, Graciela Aleñá, explicó por qué la denuncia de desvíos en la obra pública contra la expresidenta estuvo condicionada políticamente desde sus inicios.



Aleñá calificó la llamada “causa Vialidad” como “una aberración jurídica” y advirtió que detrás de este proceso hay una operación política destinada a proscribir a la principal líder opositora.

“Con mucha angustia vivimos esto. Es como que se venía todo encima de golpe”, relató en diálogo con la 750, y recordó que ese mismo día los trabajadores se movilizaron “en Constitución, en la casa de Cristina”.

Sin embargo, pese a la preocupación, afirmó que se sienten “muy fortalecidos al verla a ella” y con la convicción de que “tenemos que pelear con todo: Cristina no puede ir presa”.

Además, en este contexto, la dirigente denunció que la causa fue “fríamente pensada” y que desde el inicio estuvo marcada por intereses políticos. Así, dijo que el proceso “es una aberración jurídica” porque “la mayoría del pueblo sabe que no se ha podido demostrar nada”.

Aleñá apuntó directamente contra el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex administrador de Vialidad Javier Iguacel, quienes impulsaron la causa durante el Gobierno de Mauricio Macri.

“Cuando Iguacel dijo que iban a iniciar la causa, yo le dije que lo haga con todas las obras y me dijo que no, que el tema era solo Santa Cruz. Apretaba para que declaremos en contra de Cristina”, denunció.

Además, sostuvo que “no hay sobreprecio, lo dijo el auditor, al que también fueron a apretar para que audite en pocos días. No hubo obras pagadas sin terminar. No sé dónde está el delito”.

Aleñá advirtió que esta persecución no solo afecta a Cristina, sino que es un ataque a todo el movimiento popular y sindical. “No hay nada peor que alguien termine preso si no está la verdad sobre la mesa. Los trabajadores tenemos que dar lo mejor de nosotros. Porque ahora fueron por Cristina, pero no hay dudas de por dónde van a seguir ahora”, afirmó.

En ese sentido, criticó duramente al gobierno actual y a la gestión económica: “Mientras la Corte decidía el futuro del pueblo, ellos estaban pidiendo otro préstamo porque no llegan con lo del Fondo. Se están yendo a la mierda, nos están tomando el pelo”.