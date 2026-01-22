Omitir para ir al contenido principal
La última producción de Netflix revive el interés por los thrillers policiales con estadísticas impresionantes
Thriller “El botín” de Ben Affleck y Matt Damon rompe récords en Netflix
El estreno se posiciona como uno de los lanzamientos más exitosos de Netflix.
22 de enero de 2026 - 20:07
Ben Affleck Matt Damon
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(AFP -/Getty Images via AFP)
Últimas Noticias
Jacob Elordi destaca el ambiente secreto que rodea la nueva temporada de la aclamada serie de HBO
“Euphoria”: Jacob Elordi anticipa una tercera temporada con sorpresas impactantes
El sistema de alta velocidad está bajo sospecha
Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España
Por
Héctor Barbotta
He-Man regresa al cine con una epicidad renovada, transportándonos de nuevo al mundo de Eternia
Nicholas Galitzine encarna a He-Man en esperado live-action de “Masters of the Universe”
Explorando el universo de lo inexplicable, una nueva joya en comedia negra con un espíritu satírico
Supersticiones argentinas al descubierto en la nueva serie Los Mufas por Disney+
Exclusivo para
Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística
Manos prehistóricas que cambian la historia
En su discurso en el Foro de Davos
Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela
El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes
Paro ferroviario en España por más seguridad
El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos
El mercado reaviva el carry trade
El País
Confirmado por la Secretaría de Transporte
Sigue la sangría de funcionarios de Milei: renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
¿Quién necesita a Maquiavelo?
Por
Diego Sztulwark
Durante una entrevista
Dólar, deuda, Venezuela, China y Lula: definiciones de Milei en Davos
Economía
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Mejoró la confianza del consumidor
Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo
Navidad negra para el consumo masivo
Por
Leandro Renou
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026
En Davos
Caputo se reunió con la titular del FMI
Sociedad
El sistema de alta velocidad está bajo sospecha
Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España
Por
Héctor Barbotta
Según el ranking de Taste Atlas
La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana
El problema de todos los veranos: ya se confirmaron más de 10.600 casos en Florianópolis
La gastroenteritis no tiene fin en Brasil
Por
Pablo Esteban
Al menos 7 personas resultaron heridas
Choque múltiple en Palermo
Deportes
La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo
Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones
El argentino lidera el torneo junto a Aydin Suleymanli y Andy Woodward, y elevó su Elo a 2531 puntos
Garry Kasparov bautizó a Faustino Oro como “Chessi” y lo comparó con Messi
El espíritu de Diego en la cloaca de Davos
Por
José Luis Lanao
Con Quinteros como DT llegaron los resultados y tomó confianza
Independiente, con sed de revancha
Por
Alejandro Duchini