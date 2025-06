Daniel Suarez, Juan Subira, Carlitos Martin, Nano Campoliete, integrantes de la Bersuit Vergarabat, pasaron por los estudios de la 750 para hacer un repaso de su carrera y también contar que el 23 de agosto darán un recital en el microestadio de Ferro (Av. Avellaneda 1240, CABA) por los 25 años del lanzamiento de “Hijos del culo”, uno de sus discos más exitosos.

“Vamos a hacer el disco completo y algunas canciones más. Andamos de festejo de bodas de plata de nuestro disco”, señalaron los músicos y también contaron un curiosidad: recrearon el arte de tapa con la misma chica. “Fue muy bueno realizar el mismo arte de tapa con la misma chica, Agustina Batalla, que es la sobrina del fotógrafo, 25 años después”, dijeron.





Consultados acerca de cómo es el proceso creativo en las canciones, afirmaron que es colaborativa porque así es “más divertido”.

“Juan Subirá tiene el tamiz de las canciones. Exploramos todo lo que se puede. A veces hay composiciones en conjunto que aparecen en la sala de ensayos. Eso hace entretenido generalmente los discos. Le da color, diversidad, y hace el disco más divertido”, dijeron.

¿Vuelve Gustavo Cordera para el festejo?

Igualmente la gran pregunta de la tarde fue si hay alguna posibilidad, en el marco del recital por los festejos del disco, que Gustavo Cordera quiera tocar con ellos.

“En los últimos años muchas veces hablé con Gustavo”, recordó Juan Subirá. “Lo que más intenté fue regenerar la relación humana, recuperar sobre todo las cosas lindas que hemos vivido juntos, que fueron muchas. Eso es lo que intentamos. Pero hay una realidad, y es que hay muchos chicos de la banda que no lo quieren ver a Gustavo. Es un grupo humano y todas las posiciones son respetables. Yo no sé si esto puede llegar a suceder, un reencuentro a nivel musical”, sentenció.





El origen del nombre y los pijamas

Volviendo al tema de los recuerdos y festejos, recordaron el momento donde los icónicos pijamas entraron a escena y de dónde surgió el ya mítico nombre de la banda.

“La historia se remonta a un concurso que se hacía en Cemento en el 88. Nosotros no teníamos el nombre Bersuit, éramos Henry y La Palangana. A Gustavo (Cordera) le decían Henry y nos convocó a nosotros, que éramos La Palangana, para tocar ahí. Tenía tres temas para tocar”, contaron.

“Cuando vimos las bases y condiciones del concurso, el jurado iba a evaluar, entre otras cosas, el vestuario. Y nosotros no teníamos un look rockero, no gastábamos en pilchas. No teníamos que ponernos. Creo que a Pepe le surgió la idea. Habíamos pensado en overoles porque íbamos al industrial. Y fue pijamas. Una idea divertida, rupturista, pensando en los 80 que estaban todos con hombreras, los rockeros con tachas. A partir de ahí sin llamarnos Bersuit ya nos quedamos con los pijamas y como ganamos el concurso ya el segundo show volvimos a ponernoslo y después fuimos a tocar a la tele, a canal 7, en el programa de Tom Lupo. En el ensayo nos descalificaron porque íbamos a tocar un tema muy subido de tono”.

En tanto, el nombre surgió de Gustavo Cordera, quien como todos los integrantes, no quería que una palabra determinara la clase de música que harían. Según dijo el exintegrante en algún momento: “Las palabras bersuit vergarabat significan para nosotros la libertad de hacer lo que querramos sin condicionamiento alguno”.