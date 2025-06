Toda la emoción contenida por los fanáticos argentinos de la Fórmula 1 se liberó este sábado con una gran actuación de Franco Colapinto, que hizo una vuelta espectacular para meterse en la segunda tanda de la clasificación y que, favorecido por dos penalizaciones a rivales, largará este domingo décimo en el Gran Premio de Canadá. “Se puede llegar a los puntos”, expresó optimista el pilarense, luego de la acción en Montreal que vio a George Russell, de Mercedes, conquistar la pole position.

Se le tenía que dar a Colapinto. Y se le dio. El piloto argentino no había tenido a su favor el azar en los tres sábados en los que compitió en la Máxima desde su regreso de la mano de la escudería anglofrancesa. En Mónaco el Alpine no rindió -ni para él ni para Pierre Gasly-, en España el pilarense llegó a la qualy con un gran ritmo pero una falla en la transmisión del auto lo obligó a abandonar y en Imola -en su reestreno en la Fórmula 1- logró meterse en la segunda tanda clasificatoria pero luego se despistó y no pudo competir por un lugar entre los mejores 10. Salvo el fin de semana en el Principado, Colapinto siempre estuvo cerca de hacer una buena clasificación. Pero no lo lograba. Bueno. El sufrimiento deportivo, ese sentir que acompaña a todo fanático cuando prevalece el “casi” sobre el grito de felicidad, parece haber terminado: Colapinto se dio el gusto este sábado de cerrar un vueltón para meterse a la segunda tanda clasificatoria y sumar muchos puntos en su cuenta de confianza personal, esa que es tan importante para cualquier piloto en la Máxima y, más todavía, para uno que se encuentra en pleno proceso de adaptación a un equipo nuevo.

Tan buena fue la vuelta que metió a Colapinto en la Q2 -marcó un tiempo de 1m12s234- que le permitió al argentino terminar la primera sesión clasificatoria en la posición 10, mientras que su compañero Gasly quedó 20. El pilarense logró sobreponerse mentalmente a una bandera roja que interrumpió la sesión a falta de cinco minutos y medio para el final y lo agarró en pleno giro rápido, que debió ser abortado. Siempre que se inmiscuye una bandera roja en la clasificación hay que recuperarse de la frustración de la vuelta interrumpida y ser extremadamente preciso y eficaz, casi perfecto, para lograr dar un nuevo giro rápido en medio del tráfico de autos, ya que luego de la reanudación todos se lanzan al mismo tiempo a la pista. Gasly, por caso, no pudo mejorar su tiempo una vez que las luces verdes se encendieron. Pero sí lo logró el argentino, que tiene 150 carreras menos que el francés en la Máxima, para aterrizar en la segunda tanda clasificatoria. Con un muy buen registro, además, que lo ubicó por delante de pilotos ganadores de Grandes Premios como Carlos Sainz o Esteban Ocon.

Después, en la Q2, Colapinto mejoró 92 milésimas su tiempo y, si bien no logró meterse en la última sesión clasificatoria, le alcanzó para quedar 12º. En su vuelta rápida, el pilarense rozó uno de los muros sobre el final del giro, toquecito que le costó unas milésimas a su tiempo final. “Creo que sin ese besito a la pared entrábamos en la Q3”, declararía después el argentino, quien incluso le pidió disculpas a su equipo, vía radio, por no haber llegado a la última sesión del día. Así y todo, finalmente se vio favorecido por dos penalizaciones: una sobre el japonés Yuki Tsunoda (recibió una sanción de +10 posiciones por adelantar bajo bandera roja en la tercera práctica libre) y otra sobre el francés Isack Hadjar (+3 posiciones por obstaculizar a Carlos Sainz durante la sesión clasificatoria). Con esas disposiciones de la FIA sobre sus rivales, el argentino adelantó dos ubicaciones en la parrilla de largada del Gran Premio de Canadá de este domingo: Colapinto largará 10º (Gasly, también beneficiado, partirá 19º).

“Volvimos, ¡al fin!”, lanzó el pilarense en su primer encuentro con la prensa tras la clasificación, aun sin saber de la penalización sobre Hadjar. “Ya era hora, estoy contento -dijo después, aliviado, con una sonrisa dibujándose sobre su rostro-. Fue una buena qualy. Me sentí cómodo con el auto, que era lo que no estaba encontrando. Creo que el equipo hizo un gran trabajo. A pesar de todos los momentos duros que tuvimos que pasar, mis ingenieros siguieron empujando y se lo merecen”. Colapinto también se refirió a las modificaciones que permitieron ver su buena evolución este sábado y analizó el A525: “Hicimos muchos cambios con respecto a lo de ayer (por el viernes). Es un auto complicado, que tiene que estar muy perfecto y sino, no rinde. Y es muy complicado de manejar: ganás agarre, lo perdés, lo ganás, lo perdés… Y eso al piloto le saca mucha confianza”.

El gran trabajo del argentino y su equipo hizo rendir a su Alpine y reestableció la confianza del piloto que lleva la bandera nacional sobre su casco. Con esta posición en la grilla de largada del Gran Premio de Canadá, Colapinto superará la mejor ubicación de partida de este 2025 del australiano Jack Doohan (aquel por quien ingresó a la titularidad en la escudería), quien partió 11º en Bahréin y luego finalizó 14º. “Era importante para mí. Estoy contento de haber rendido bajo presión”, expresó con felicidad el pilarense, quien largará este domingo desde una posición que le permite soñar con sustento: “Ahora hay que trabajar para la carrera, pero largando desde ahí hay oportunidades y se puede llegar a los puntos”.

"El auto tenía potencial para un resultado mucho mejor. Franco hizo un buen trabajo al ejecutar la sesión de forma eficiente, agarrando ritmo rápidamente, así que quizás un mejor resultado era posible, incluso si ahora ocupa el décimo puesto en la parrilla de salida con las penalizaciones para otros autos", expresó Flavio Briatore, jefe de Alpine.

Las emociones también se verán en la primera fila de partida del Gran Premio de Canadá, que comenzará a las 15 de nuestro país (transmiten Fox Sports y Disney+). Russell largará primero y tendrá rugiendo detrás al Red Bull de Max Verstappen, al que le arrebató la pole position en el último segundo de la clasificación. El año pasado, el británico también había conquistado la posición privilegiada, pero finalmente el neerlandés le arrebató la victoria en Canadá. "Tengo algunos puntos más para arriesgar", declaró simpático el hombre de Mercedes, en alusión a la penalizada Súperlicencia del neerlandés, que si recibe una sanción más se perderá la próxima carrera. Será, sin dudas, un duelo atrapante de ver; tercero, además, partirá el McLaren de Oscar Piastri, líder del campeonato. Claro que los corazones argentinos estarán más pendientes de lo que suceda con el auto ubicado en la posición 10, ese que conmueve estas tierras cada fin de semana de la Fórmula 1 pero que este sábado decididamente nos ha dado razones para soñar con una alegría.