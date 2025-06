Norma López, concejala de Comunidad en Rosario -se define sin rodeos como “madre, feminista, peronista y kirchnerista”-, analiza ante Rosario/12 el nuevo escenario tras el fallo de la Corte contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sostiene que se rompió el pacto democrático y que las elecciones municipales del 29 de junio serán la primera oportunidad para ponerle un freno “a las políticas de la crueldad”. López ocupa el segundo lugar de la lista que encabeza Juan Monteverde dentro del frente Más para Santa Fe. La nómina ganó con amplitud la interna peronista y buscará consolidar su representación en el Concejo Municipal el 29 de junio.

“Hola, soy Norma López, madre, feminista, peronista, kirchnerista, periodista y concejala de la ciudad de Rosario”. La definición en su perfil digital es una declaración de principios, que no admite matices. La charla con Rosario|12 en su despacho del Palacio Vasallo estaba pautada para analizar la puja política local, pero el torbellino desatado por la Corte Suprema con su fallo contra Cristina Fernández de Kirchner lo cambió todo. Para López no es una simple sentencia: es la consumación de una ruptura. El diálogo, entonces, se vuelve un análisis urgente sobre una democracia que “ya no vamos a conocer más” como era hasta ahora, y sobre la inminente elección de concejales en Rosario, el 29 de junio, la primera con Cristina “detenida y proscripta”.

–¿Qué cambió en la política argentina con este fallo de la Corte contra Cristina Kirchner?

–Lo que cambió es que se rompió el pacto democrático. Esos pactos que hacen a la democracia, de respeto institucional entre rivales políticos, ya no existen. Significa que no vamos a conocer más la democracia que construimos desde el 83 hasta hoy. Vamos camino a otro tipo de representación. El silenciamiento de la lideresa de la oposición, la jefa política del peronismo, la referente más importante de Latinoamérica, no puede generar más que una profunda ruptura. Y esto no es menor. A Cristina la condenan sin una prueba contundente, la condenan para silenciar la voz de la oposición y para tratar de que el peronismo quede absolutamente desorganizado. El silenciamiento de la fuerza opositora es un rasgo de autoritarismo que no se había dado con estas características en nuestro país.

–Hablás de silenciamiento de la oposición, pero desde el oficialismo y sus aliados celebran el fallo como un acto de justicia. ¿Qué oposición es la que se busca callar?

–Hablo de la oposición política que nosotros somos, que Cristina conduce. La jefa de la oposición política. Si a una lideresa de estas características la justicia avanza en un fallo sin una sola prueba, ¿qué le queda a un ciudadano común? Es una vulneración absoluta de uno de los poderes del Estado. Y viene después de que intentaron asesinarla. En ese contexto, donde más había que cuidar las instituciones, el Partido Judicial, la oposición de Milei y el PRO de Macri generan esta situación. Es un golpe institucional de un grado de corrupción y oscuridad inmenso, esta unidad que se ha hecho entre sectores de la justicia, La Libertad Avanza y el PRO.

–Ubicándonos en nuestra región, ¿cómo impacta esto en la relación con el gobierno provincial y municipal?

–Lo que ha hecho esta situación es dejar en evidencia quién es quién. La verdad es que no esperaba que del intendente de la ciudad más importante de la provincia, Pablo Javkin, y del gobernador Maximiliano Pullaro, en vez de una condena a un fallo que es de un grado de persecución como pocas veces he visto, se hagan eco e intenten replicarlo. Necesitan un pueblo sin masa crítica. En Santa Fe han habilitado que todos los partidos sean funcionales a Milei, y lo digo por lo que significa hoy “Unidos”, que es absolutamente funcional a Milei, a Pullaro y a Javkin. Cuando el peronismo gobernaba la Nación eran escandalosos sus reclamos. Ahora, lo que yo veo en Javkin es que es modosito, muy suavecito con un gobierno nacional que lo único que hace es perjudicar a los rosarinos y rosarinas.

–El 29 de junio hay elecciones en Rosario. ¿Cómo se milita y se busca el voto en este escenario de aceleración?

-En Rosario nos tenemos que constituir en la primera voz en el país que les ponga un freno a las políticas de crueldad de Milei y a los gobiernos que son funcionales a él. Insisto en esto: son Milei, Pullaro y Javkin. La elección va a definir el perfil de la ciudad y el liderazgo que se necesita. La lista que encabezamos con Juan Monteverde encarna el no a Milei, sin lugar a dudas. Siempre hemos estado en un mismo lugar, no nos organizamos de acuerdo al clima de época. Si no es por parte del peronismo, otros espacios no lo han hecho porque han quedado constituidos como parte del nuevo formato antipopular en la provincia. La salida hoy tiene que ser con más y mejor peronismo y con la unidad de todo el movimiento nacional y popular.

–Sos muy crítica con la gestión local y provincial. En el territorio, ¿cómo se percibe la recepción de la población?

–Primero, nuestra respuesta es con prácticas no violentas, porque hoy hay un ejercicio muy violento del escenario territorial. Hay hostigamiento. Hemos encontrado situaciones donde compañeras han dejado de ser contratadas como talleristas en programas municipales por no pertenecer al espacio de Unidos. Nos hemos encontrado con amenazas, con la posibilidad de que compañeros y compañeras sean silenciados porque si no, los hostigan con la posibilidad de perder el poco sostén que reciben del Estado. Te dicen "si hablás con los peronistas, te corto la comida". Por eso hay que militar con sinceridad y humildad. La crisis de representación tuvo que ver con eso, con creer que la palabra válida era la de un grupo. Hoy hay que tomar las decisiones con el pueblo, no por el pueblo.

–La sentencia a la expresidenta pareciera que vuelve a poner sobre la mesa el regodeo contra las mujeres en la política. teniendo en cuenta casos como Eva y Cristina. ¿Hay un goce particular en atacar a las mujeres del peronismo a través del tiempo?

–Sí. Milei goza con las políticas de crueldad y su primer objetivo fueron las mujeres y las disidencias, que son ampliamente representadas por Cristina. Y ella va de la mano con las políticas de ampliación de derechos de Eva. Cada vez que el peronismo ejerció el poder, se buscó erosionar los consensos atacando las políticas generadas por las mujeres. El movimiento de mujeres, que tanto tiene que ver con los gobiernos de Cristina, fue el espacio que más fortaleció la democracia, y por eso Milei nos ataca tanto. Se castiga a la mujer que se enfrenta a los sectores de poder, que son los mismos que hoy juegan en el oscurantismo y en la persecución y detención de Cristina.

–¿Milei, Pullaro y Javkin son un mismo bloque de poder?

–Son funcionales. Entiendo que se necesitan unos a otros. Milei extorsiona a las provincias y municipios, y el problema es cuando uno no levanta la voz. Y demuestran que forman parte de un mismo esquema cuando tienen la misma opinión que la Corte Suprema sobre la persecución y detención de la lideresa de la oposición. Cuando todas esas miradas se alinean, es porque forman parte de un conglomerado.