Una mesa llena de artistas, intelectuales y representantes del campo cultural invitados a pensar, debatir, consensuar y disentir sobre el presente social y político de Argentina, sobre las emociones que genera el contexto actual, su rol y los compromisos de cara al futuro en una lucha que necesariamente debe ser multisectorial y diversa. Eso es algo de lo que se vivió este martes en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con sillas agregadas a último minuto por el éxito de la concurrencia y una bandera gigante que rezaba: "La cultura con Cristina".

El encuentro fue organizado por la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, quien agradeció la convocatoria, valoró la importancia de que circule la palabra y dijo: "Estos días son muy difíciles pero, como dice una compañera, ni una lágrima para ellos. Si ella baila en el balcón, nosotros tenemos que dar muestra de lo que somos capaces desde diferentes lugares. Todos sabemos que es inocente y tiene que estar libre, sabemos por qué están haciendo esto y, entre muchas otras razones, es por haberle dado lugar a la cultura". La actividad desbordó las paredes de la facultad y derivó más tarde en una "caravana cultural" hasta el departamento de CFK en San José al 1111, ubicado a unas pocas cuadras.

La figura que no se nombra pero aún así está en todas partes es la de Cristina Fernández de Kirchner. Ella es quien baila e incentiva al pueblo a hacer lo mismo. Ana Arias, decana de la Facultad, celebró el encuentro, dio la bienvenida y expresó: "Estoy orgullosa de la presencia de todos ustedes en esta reunión para defender la democracia y para pensar la propuesta que necesitamos para el futuro, que no puede pensarse en el marco de la proscripción a Cristina o a la cultura. Pensar la posibilidad de la ciencia y el arte es también pensar el futuro. Acá nos maravillamos de las personas jóvenes, de nuestros estudiantes, y a ellos les debemos el compromiso con la democracia".

El senador Mariano Recalde se ocupó de abrir el juego y habló del reciente pasaje "de la oposición a la resistencia en la calle", algo que se va a profundizar y considera fundamental: "Necesitamos a todo el pueblo argentino en la calle, que vuelva a florecer otra vez como el 25 de mayo de 2010, cuando dio una gran demostración de fuerza. Quieren impedir que haya un gobierno del pueblo. Mañana será un día histórico. Hay una resistencia en la calle, en el Congreso, pero también en la cultura. Creo que lo más potente que hubo para generar conciencia y movimiento en la gran masa del pueblo ha sido la cultura. El Eternauta generó mucho más que mil discursos en el Congreso".

En esta jornada todos coincidieron en que la cultura es un campo esencial para dar la batalla que el poder presenta hoy a través de políticas de ajuste y fallos del "Partido Judicial", tal como fue aludido varias veces. La primera en tomar la palabra fue la cantante Liliana Herrero, quien habló de este como "un momento muy complejo y peligroso", citó a Horacio González para hacer una distinción entre arte y cultura, y subrayó: "Hay que estar presente donde está el peligro. Si lo estuvimos los viejos en los 70, con más razón ahora porque estamos en democracia. Yo pido y quiero la unidad".

"Como artistas, pongamos el arte al servicio del pueblo"

Marilina Ross recordó el día que volvió en el mismo avión con Perón, quien estaba proscripto, y dijo: "Estábamos bastante unidos los peronistas, me asusta un poco que haya divisiones en nuestro grupo". Por eso adhirió al pedido de unidad de su colega y describió al peronismo como "un movimiento grande en el que hay lugar para todos" y compartió su deseo de que Cristina sea "la capitana del movimiento". Gerardo Romano recurrió a una anécdota personal de hace unos años: luego de un almuerzo en lo de Mirtha Legrand, Guillermo Francos (actual jefe de Gabinete) llamó al actor para agradecerle su honestidad por no criticarlo al aire como funcionario: "Esta es una oportunidad para que me devuelvas la honestidad que tuve en aquel agravio que te quisieron hacer y les hagas saber a los ofensores que hirieron la honra del pueblo argentino: ni Bergoglio es un maligno ni Cristina es una puta. Pidan perdón".

"El arte no detiene la mano de quien humilla la vida, pero sí da conciencia del tamaño de la herida". La frase corresponde al poeta Vicente Zito Lema y fue citada por Rita Cortese durante su intervención. "La palabra resistencia es interesante, pero me gusta más la existencia. Quiero existir; no quiero más resistir", remató la actriz. Su colega Pablo Echarri, una de las caras más visibles del movimiento cultural que históricamente apoyó al kirchnerismo, festejó la reunión y aseguró: "Estamos con la compañera Cristina porque la amamos, aprendimos a amarla en esos 12 años gloriosos de kirchnerismo que hoy se llama la década ganada. Ella siempre estuvo al lado nuestro, pero la defendemos porque es la cabeza donde el poder económico pone la fuerza para hacer retroceder a este país maravilloso. Ese es el juego que está en marcha y la proscripción a Cristina tiene que ver con eso, los palos a los jubilados también. Si nos quedamos en casa, volvemos a comienzos del siglo XX. Es así de simple". También habló de la necesidad de "organizar la calle" porque "el ánimo del pueblo recrudeció".

Referentes como las escritoras y periodistas Marta Dillon, Raquel Robles y Ángela Urondo trajeron las voces de la generación de lxs hijxs de desaparecidxs y esta es una dimensión necesaria para pensar cualquier cuestión política en Argentina. "Hace 30 años hicimos un gesto de enorme sublevación que fue darle una continuidad distinta a la lucha por los derechos humanos y eso nos interpela hoy porque necesitamos rebeldías, imaginación y transversalidad, no solo unidad. Si estamos acá es por compromiso político, además del amor. Estamos en un momento de profundo autoritarismo y hay que diagnosticarlo. Nadie puede ser libre si tiene que aplastar al que tiene al lado", aportó Dillon, mientras que otras voces como las de las actrices Marina Glezer y Luisa Kuliok señalaron también la perspectiva de género que tiene este fallo y la proscripción. "Ser sensible es un poder y no una debilidad", declaró Glezer, y Kuliok apuntó: "Acá hay una violación a la Constitución Nacional que ha sufrido todo el pueblo argentino y me da repugnancia".

A lo largo de esta jornada se reveló también algo clave: la diversidad. El escritor Pablo Ramos habló desde un ADN profundamente peronista sobre la herencia familiar, mientras que artistas como Maitena o Katja Alemann compartieron sus experiencias de incorporación reciente al movimiento por provenir de "familias megagorilas". El escritor Juan Solá aludió al "identicidio", exhortó a dejar de lado las diferencias y dijo que la bandera también podría decir: "La cultura con la democracia". Su colega César González expresó algunos matices y planteó la necesidad de abandonar la autorreferencialidad para sumar propuestas desde el arte ("como artistas, pongamos el arte al servicio del pueblo"), mientras que Zuleika Esnal dijo con gran contundencia: "La sangre y la injusticia que ellos tienen en las manos, el pueblo las lleva en la memoria".

También tuvieron su espacio las nuevas generaciones. El artista Willy Bronca tomó la palabra y señaló: "Acá veo muchas caras que no son de mi generación y eso dice mucho de esta época, pero hace poco una amiga me invitó a comer locro en una escuela pública y había una banda de pibes tocando en la calle, muchas familias organizadas. Esto me hace pensar en el poder que tiene la unidad y en la energía de la juventud, en el poder que tiene la bronca y en lo necesario que es organizarla. Hoy tengo ganas de salir a romper todo, pero también a defender un montón de cosas". Rodrigo Fronzo, fundador de la agrupación política llamada La Liga de la Justicia Social, sostuvo que a veces intentan bajarle el precio a lo que hacen llamándolos "influencers", pero se identificó como un militante: "Además de militar el territorio, también militamos las redes sociales, un lugar que perdimos hace mucho tiempo y ahora estamos recuperando. La cultura nunca estuvo mejor que con CFK. Esto también es en contra de quienes se animan a desprestigiar nuestra cultura, así que les agradezco por jugársela".