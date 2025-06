“La post música no es un género sino una actitud", sentencia ARS[in]sonora, el ensamble de músicos bahienses de formación académica que experimenta con prácticas artísticas como la performance, la danza y el trabajo visual. El grupo, que se presentará el 1 de julio en la Biblioteca Rivadavia en el marco del ciclo Bahía In Sonora, reflexiona sobre la música expandida y el cuerpo del sonido: "apostamos a tener una conciencia crítica sobre las condiciones históricas y culturales de la música que heredamos, y una voluntad de abrirnos a formas nuevas, híbridas, procesuales, siempre vivas”.

ARS[in]sonora nació a principios de 2018 a partir de un impulso compartido: la necesidad de crear un espacio donde la práctica musical y sonora pudiera emanciparse de las formas más tradicionales de producción, circulación y escucha. El punto de encuentro entre sus integrantes es el deseo de explorar la creación sonora en tiempo real, la improvisación como forma del pensamiento, la experimentación como ética de trabajo y la contaminación fértil con otros lenguajes: el cuerpo, la palabra, la imagen, la tecnología y el espacio.

Conformado por Adriana Fernández (flautas y aerófonos), Agostina Luana Carra (trompeta), Alberto Carranza (electrónica en tiempo real), Alfredo Miranda (sintetizador, voz), Andrea Luján Zanzeri (viola), Estefanía Blanco (clarinete), Gustavo Auday (contrabajo), Natalia Abad (voz), Patricia Galassi (acción performática vocal) y Ricardo de Armas (cello y coordinación), el grupo esboza un manifiesto: “Nos interesa la escucha activa, la interacción con lo imprevisible, el cruce con lo performático, lo instalativo, lo poético, lo político. Buscamos, en definitiva, crear experiencias donde el sonido no sea solo un objeto, sino un campo de fuerzas”, dicen.

Esta propuesta musical pone al cuerpo en el centro de la escena, como un territorio de posibilidades que produce sonido, toma decisiones, escucha e interactúa con el todo. La voz, entonces, no es utilizada solamente como recurso musical, sino que también es leída como gesto físico.

Influenciados por la música académica (en especial la del siglo XX y XXI), el pensamiento y la acción musical del grupo italiano “Nuova Consonanza”, con su apuesta por la improvisación estructurada, el azar controlado de John Cage (cuya concepción expandida del sonido y el silencio les enseñó a “escuchar de otra manera”), y el teatro musical del argentino Mauricio Kagel, donde gesto, ironía y materialidad del cuerpo son igual de relevantes que el sonido, el grupo se siente cercano a “los lenguajes de la performance sonora, donde la frontera entre música, escena y acción se diluye para dar lugar a experiencias sensoriales híbridas”.

Una casa

A veces resulta complejo que las prácticas experimentales encuentren un lugar que las aloje, pero desde ARS[in]sonora resaltan que Bahía Blanca tiene muy buena receptividad a las propuestas asociadas con el arte contemporáneo. El grupo empezó su recorrido de la mano del BACIC, el “Bahía Actual Centro de Investigación y Creación”, un espacio de vanguardia artístico multidisciplinar que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Cultura y es parte del programa de Extensión de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca. Actualmente, el ensamble realiza un concierto mensual y produce en el marco de Bahía In Sonora, un ciclo “dedicado a las artes sonoras en su expansión hacia otras manifestaciones estéticas”, y el único evento de estas características que permanece en actividad en Argentina al cabo de una trayectoria de dieciséis años.

No hay lugar de Bahía en el que el grupo no haya tocado: acostumbrados a tener un público de cerca de cien personas por noche, brindaron conciertos en el Teatro Municipal, el Museo Ferro White y en salas independientes como La Panadería y Kánika. Este año, a raíz de la trágica inundación que sufrió la ciudad y por la que momentáneamente no se puede utilizar el Teatro Municipal, ARS[in]sonora presentará en la Biblioteca Rivadavia un espectáculo que busca desafiar los límites convencionales del formato concierto.

“Más que una sucesión de obras, se trata de un recorrido sensorial y estético donde distintas dimensiones del sonido (la acusmática, la performática, la instrumental, la urbana, la improvisada) se entrelazan para abrir un espacio de escucha inmersivo, múltiple, abierto a lo inesperado. La propuesta comenzará en el foyer del auditorio, donde se desplegará una intervención sonora site-specific”, adelantan.

El programa de la noche del 1 de julio incluirá una obra acusmática cuadrafónica, concebida para generar una escucha envolvente donde el movimiento del sonido en el espacio construirá una narrativa sensorial sin imágenes. A continuación, se presentará una obra mixta y aleatoria para voz/performer, piano, banda electroacústica, sonidos electrónicos y accesorios: una partitura abierta y flexible, en la que el cuerpo, la palabra y el gesto de la intérprete vocal dialogarán con lo instrumental y lo digital en constante tensión entre estructura e indeterminación. En un guiño a la tradición, se ofrecerá una obra para clarinete y contrabajo de Paul Hindemith, compositor y violista alemán. Le seguirá una creación en tiempo real de improvisación colectiva en conjunto con Facu Feels, bailarín de freestyle, con el objetivo de desdibujar las fronteras entre música y danza. La velada culminará con una intervención sonora de la platea, esta vez con el objetivo de desdibujar la distinción entre escenario y audiencia.

Con entrada libre y gratuita, esta nueva edición de Bahía In sonora tendrá lugar el 1 de julio a las 20.30 hs en la Biblioteca Rivadavia. El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Bahía Blanca y el Instituto Cultural.