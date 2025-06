En la cúpula del PRO eligieron hacer mutis por el foro con la manifestación que pidió la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal ni ninguno de los principales referentes dijeron esta boca es mía. Su línea discursiva de los últimos días había sido condenar la "violencia kirchnerista" en los actos de protesta y como no hubo, no tuvieron nada para decir desde que era el final de CFK hasta que no fueron tantos en la marcha, se pudo leer de todo.