Este sábado entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil en la provincia de Santa Fe. La normativa, aprobada a finales de 2023, elimina los juzgados de menores y establece que los delitos cometidos por menores pasen a ser investigados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con ese fin, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, definió la creación de unidades fiscales especializadas en las cinco fiscalías regionales, así como también el traspaso de profesionales que se desempeñaban como asesores de menores y ahora pasarán a ser fiscales en la materia. Los trabajadores de la Dirección Penal Juvenil cuestionan la “falta de capacitación” para poner en marcha el nuevo código y advierten demoras en la publicación de los protocolos de actuación. Por su parte, Matilde Bruera advirtió que la nueva normativa habilita la prisión preventiva cautelar de menores punibles mientras dure el proceso, como ocurre con el régimen adulto: “Puede llegar hasta tres años, lo cual ya es una barbaridad para los adultos. Pensemos lo que puede significar para los jóvenes”.

El nuevo código tuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados de la Legislatura santafesina en noviembre de 2023 y fue promulgado por la Casa Gris al mes siguiente. La iniciativa regula el proceso penal para los menores de 18 años, que podrán ser imputados por la comisión de delitos graves, contemplando penas de reclusión. Para los menores de 16 años también se establece un procedimiento penal, pero sin la posibilidad de ser detenidos por ser no punibles en la legislación nacional. Es decir, si bien no pueden ser procesados, la Justicia sí puede investigar y ordenar medidas que no sean una condena.

Entre sus principales cambios, la implementación del nuevo código conlleva la eliminación de los antiguos juzgados de menores, que serán reemplazados por un nuevo régimen de acusación y enjuiciamiento a cargo del Ministerio Público de la Acusación. El cambio significa una suerte de equiparación al sistema adulto: antes el juez de menores investigaba y otro juez de menores juzgaba; ahora un fiscal investigará y llevará el caso a juicio, donde el menor podrá ser imputado dentro de los alcances de la ley. Además, se incorpora el juicio abreviado y la “probation” que permite evitar el juicio cumpliendo con ciertas reglas de conducta fijadas por la Justicia.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia es la modificación de los criterios para la prisión preventiva que, ante delitos graves, será similar al régimen adulto. En cuanto a la detención, la normativa expresa que no deberá concretarse en espacios habitados por adultos, aunque se establecen excepciones que abren una “zona gris” en la interpretación de la ley. Además, se genera un traspaso de los antiguos defensores de menores al MPA. Las voces críticas señalan que ese cúmulo de situaciones rompen el principio de especialidad que deben tener jueces, fiscales y defensores dentro del régimen penal juvenil.

Con ese marco, el nuevo Código Procesal Penal Juvenil comenzó a regir desde este sábado. Según informaron, habrá unidades especializadas en cada una de las cinco Fiscalías Regionales, además de la creación de una Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa). “Se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó Vranicich a través de un comunicado. “Comenzaremos a investigar a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”, aclaró.

En el escrito también detallan que nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, a la vez que unos 60 empleados administrativos pasarán al MPA. En Rosario, las tareas vinculadas a la investigación penal juvenil se centrarán en un inmueble alquilado en San Martín 2886, que estará habilitado “en los próximos días”. Hasta entonces, el trabajo se seguirá haciendo en los espacios donde funcionaban los juzgados de menores.

Asamblea en El Infiernito

A mediados de semana, el gobierno publicó la resolución que crea la Unidad de Gestión Interministerial, a cargo de gestionar y coordinar el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia de Santa Fe. Esa unidad estará conformada por la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, y la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad. En conjunto gestionarán los dispositivos de Guardia Permanente, los Centros de Admisión y Derivación, las Socioeducativas y las instituciones de Restricción de Libertad y de Privación de Libertad.

En sus anexos, la resolución contempla protocolos de actuación donde se fijan los pasos a seguir ante la aprehensión de un menor, por la presunción de un delito. Allí se informa la necesidad de dar aviso a la guardia permanente del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y al fiscal de turno en el MPA que, en función del hecho, podrá instruir su traslado a un Centro de Admisión o Derivación (CAD). Según la normativa, los menores no podrán permanecer detenidos por más de 72 horas en esos espacios, sin que se resuelva su situación procesal. Luego, podrán disponerse medidas socioeducativas en territorio o libertad simple. En caso de que se defina alguna medida restrictiva, o privación de libertad, se remitirán a los dispositivos correspondientes. En Rosario son el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj - ex Irar) y la División de Asuntos Juveniles Femeninos (Dajf), para mujeres menores en conflicto con la ley penal.

En la ciudad, el CAD estará en Arijón 651, donde hoy funciona el Centro de Día “Casa del Adolescente”. Diez días atrás, los trabajadores de la Dirección Penal Juvenil de Santa Fe realizaron allí una asamblea donde manifestaron su incertidumbre por el nuevo rol que tendrá el espacio. En un comunicado publicado en redes sociales informaron que, con el nuevo código, el centro de día pasará a ser “una cárcel para jóvenes y niños”. De forma irónica, al lugar lo apodaron “El infiernito”, en alusión al nombre que tendrá la nueva cárcel de alta seguridad de Piñero.

“Los trabajadores de penal juvenil no fuimos capacitados para la implementación del nuevo código. Recién el miércoles 18 de junio se nos compartió un protocolo de actuación y fuimos conociendo que hay compañeros a los que les modificaron sus horarios de trabajo”, explicó a Rosario/12 una vocera de los trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, nucleados en ATE. “Nos piden todo el tiempo que colaboremos, pero seguimos ganando 750 mil pesos y cada vez se nos complican más las tareas. Nosotros estamos muy preocupados y venimos en estado de asamblea hace un mes”, añadió.

Según explican los propios trabajadores, con el viejo sistema los juzgados de menores podían definir el egreso desde la comisaría, o la derivación de un joven hacia una institución, sin que el caso ingrese al sistema penal. Con la incorporación de los CAD, entienden que todos los casos pasarán por el sistema penal. “Los pibes que sean detenidos en la vía pública no van a ir más a la comisaria de la zona que le corresponde a donde fueron detenidos. Van a ir todos al CAD y ahí se definirá su situación”, explican y agregan: “Antes, de las comisarías venían directamente a las instituciones y las primeras 24 horas se llamaba a audiencia y se hacía un encuentro donde la joven conocía al juez y al auxiliar social, que es una figura que no va a existir más con este sistema”.

En resumen, los trabajadores de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil nucleados en ATE entienden que todo gira hacia un enfoque más punitivo: “Se va a trabajar desde un contexto de encierro. Los jóvenes van a tener una medida ya determinada desde el principio del proceso. Nosotros seguimos acompañando el tránsito institucional, pero no es lo mismo acompañar para que un joven egrese con una medida socioeducativa a que pase 30 días, 50 días, o un año en una institución de encierro. Los plazos se van a extender”.

Un retroceso

Para Matilde Bruera, el nuevo código “es un retroceso” en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. La exdiputada provincial fue crítica del proceso y uno de los votos en contra que tuvo la iniciativa en la Legislatura. “La Convención de los Derechos del Niño establece que la privación de libertad es una excepción cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Hay que acudir a todas las medidas restaurativas, mediadoras, educativas y sociales, que son previas, y la privación de libertad siempre tiene que ser el último recurso”, explicó a Rosario/12. “Este código la pone en primer término y la equipara con la de los adultos. La prisión preventiva puede llegar hasta tres años, lo cual ya es una barbaridad para los adultos. Pensemos lo que puede significar para los jóvenes”, añadió.

También criticó la violación del principio de especialidad y especificidad. “Ese principio quiere decir que todos los que intervienen en el Sistema Procesal Juvenil tienen que ser especialistas en el tema y tienen que tener esa tarea específica”, expresó y agregó: “Más grave aún es que en lugar de llamar a concurso y nombrar jueces, fiscales y defensores, con tal de ahorrar recursos trasladan jueces y fiscales de otros fueros, quitando recursos a la defensa pública. Es una barbaridad porque son personas que han concursado para otra función: el que quiere ser defensor no quiere ser fiscal. Para cubrir agujeros desguazan toda la defensa pública y rompen principios rectores en materia de derecho procesal juvenil”.

Por último, la exdefensora pública sostuvo que la normativa avanza en la persecución punitiva de niños menores de 16 años (no punibles): “Como no pueden penarlos, habilitan que se haga un proceso. Lo cual es una barbaridad, porque si no es punible no se lo puede ni imputar ni hacerle ningún proceso. Eso evidencia que apelan a los recursos punitivos, antes que recursos de otro tipo. Con esos chicos lo que hay que hacer es educarlos, formarlos y darle oportunidades. Hay otras medidas para tomar que no implican hacerle un proceso penal para que se responsabilicen. Y todo para después sobreseerlos, porque no pueden ser penados. Es introducir por la ventana una persecución a menores no punibles”.