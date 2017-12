Hoy por la tarde, empieza un nuevo ciclo de Diego Milito en Racing. El ídolo de la Academia será presentado como secretario técnico, un cargo con el cual lo vienen tentando hace ya mucho tiempo, pero que el campeón con el club de Avellaneda en los torneos Apertura 2001 y en el Transición 2014 aceptó luego de que pasara el año político que desembocó en las elecciones en las cuales Víctor Blanco renovó su mandato, el 10 de diciembre pasado.

En el mismo acto de hoy será presentado también Eduardo Coudet como nuevo director técnico del plantel profesional, una contratación que fue comunicada por Racing a través de Twitter el pasado domingo. El Chacho, que jugara en Platense, Central y River y cuya corta experiencia en la dirección técnica se resume a un exitoso paso por Central (2015-2016) y su segundo trabajo fue en el Xolos de Tijuana, de México, del cual se alejó porque los directivos no estaban conformes con los resultados obtenidos luego de haber hecho erogaciones importantes en la contratación de algunos jugadores especialmente pedidos por Coudet, como Gustavo Bou (ex Racing) y Damián Musto (ex Central).

Tanto el secretario técnico como el entrenador tienen ante sí una agenda llena de compromisos para el 2018. Luego de ser presentado, Milito viajará con Blanco hacia Paraguay, donde mañana asistirán al sorteo de la edición 2018 de la Copa Libertadores, en la que Racing será uno de los siete representantes que tendrá Argentina. Completan la nómina Boca, River, Independiente, Banfield, Estudiantes y Atlético Tucumán. Además del principal certamen sudamericano de clubes, la Academia afrontará el desafío de recuperar terreno en la Superliga. En el torneo doméstico, Racing terminó el año futbolístico a catorce puntos del líder Boca. Y aunque la pelea por la punta del campeonato es una utopía, el objetivo es ascender en la tabla hasta ubicarse en los puestos que clasifican para disputar la Libertadores o la Sudamericana de 2019.

Por otra parte, siguen trascendiendo nombres de futbolistas que podrían sumarse a Racing. Los más mencionados son los de Alejandro Donatti y Damián Musto, ambos dirigidos por el Chacho en Central. Ayer esa nómina se amplió a Ignacio Malcorra, ex volante de Unión que está jugando en Tijuana. También, Racing habría hecho sondeos por Braian Rivero, de Newell’s, y Facundo Barboza, de Argentinos.