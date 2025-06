Durante una entrevista, Ricardo Darín compartió con humor una situación inesperada que vivió junto a Brad Pitt durante una ceremonia previa a los Globos de Oro. Según relató el actor argentino, la estrella de Hollywood, algo entonado por el alcohol y sentado en primera fila, no paró de hacerle bromas desde su lugar, generando un momento tan insólito como simpático. Aunque Darín se lamentó por no haber reaccionado a tiempo para pedirle una foto, el recuerdo quedó marcado como una de sus interacciones más distendidas con una figura internacional. Sin embargo, no todos los encuentros de aquella noche fueron igual de amenos: cuando intentó acercarse a Ben Stiller, la experiencia fue muy distinta y mucho menos cordial.

Expectativas frente a realidad en Hollywood

A lo largo de los años, Ricardo Darín ha compartido, tanto en Argentina como a nivel internacional, sus experiencias al encontrarse con personalidades del cine en eventos de gala como los Globos de Oro y los Premios Oscar. Ha descrito estos ambientes como superficiales, una circunstancia que lo ha llevado a mantenerse al margen y afirmar que prefiere evitar ser parte de esa maquinaria. Sin embargo, en ocasiones, la curiosidad por conocer a colegas de la industria y compartir la admiración mutua lo han llevado al centro de ese mundo.

La sorpresa ocurrió cuando Darín, durante una ceremonia previa a los Globos de Oro, intentó acercarse al conocido Ben Stiller con una actitud amistosa. Acababan de compartir un evento en el que el actor argentino se había cruzado con varias estrellas, entre ellas Brad Pitt, quien en un tono juguetón lo estuvo "boludeando" desde la primera fila. Darín, relajado por el ambiente, se acercó a Stiller con la idea de compartir una foto que enviaría al tenista argentino Diego Schwartzman, dado el vínculo de amistad entre ellos.

Pero lo que esperaba ser un encuentro positivo resultó ser lo contrario. "Yo le dije: 'Ehhh, una foto así se la mandamos a Diego'. Él solo me contestó: 'Sí, sí...', pero noté cierto desinterés y lo complementó con una cara claramente desagradable", recordó Darín, describiendo un gesto que lo llevó a prescindir de enviar la imagen.

Ben Stiller, una figura de renombre mundial y conocido por su carisma, no dejó la impresión que Darín habría esperado, quien a pesar de haber tenido momentos de camaradería con figuras como Brad Pitt, se encontró con una recepción mucho más fría por parte de la estrella de Zoolander.

Independencia artística y rechazo de estereotipos

En contraste con este tipo de experiencias sociales, Darín también habló sobre su enfoque selectivo al aceptar papeles en producciones internacionales. En entrevistas anteriores, Darín destacó que, a pesar de habérsele ofrecido la posibilidad de participar en Hombre en llamas, junto a talentos como Denzel Washington, optó por rechazar la oferta. La razón principal radicó en no querer representar estereotipos negativos asociados a su cultura y lugar de origen. "No quise hacer de aquello que perpetúa ciertas imágenes erróneas", comentó en relación con un papel de narcotraficante que le habían propuesto.

Este enfoque no solo habla de la independencia que Ricardo Darín mantiene al evaluar proyectos internacionales, sino también de su compromiso con sus principios y con el impacto que su trabajo tiene en su audiencia y cultura.

La dualidad de la experiencia famosa en Hollywood

La historia relatada por Darín resalta una dualidad intrínseca en el mundo del cine; por un lado, está la oportunidad de conectar con estrellas de alto nivel, como lo hizo de manera simpática con Brad Pitt, y, en otros momentos, la posibilidad de enfrentarse a experiencias decepcionantes al encontrarse con personalidades que, por razones variadas, no siempre permiten que sus encuentros sean memorables de la manera esperada.

Finalmente, la anécdota de Ricardo Darín con Ben Stiller es un recordatorio de que incluso los momentos más glamorosos pueden sorprender, de forma positiva o negativa, en un espacio como Hollywood, donde las apariencias no siempre reflejan la verdadera experiencia personal de sus protagonistas.