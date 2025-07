La confirmación de la producción de El diablo viste a la moda 2 ha entusiasmado a los seguidores de la icónica película de 2006. La comedia dirigida por David Frankel comenzó oficialmente su rodaje en los últimos días, con el regreso de todos los integrantes del elenco original y la incorporación de nuevas figuras destacadas. Esta secuela promete continuar el legado de su predecesora, abordando los desafíos contemporáneos del mundo de la moda.

El regreso del elenco original

El principal atractivo para el público es sin duda el retorno del elenco original. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retomarán sus papeles. Streep, inmortalizada por su interpretación de Miranda Priestly, regresa para enfrentar nuevos desafíos en Runway, una revista cuya época dorada está amenazada por la decadencia de las revistas impresas. Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora de nuevo en la esfera editorial tras varios años en el anonimato.

Emily Blunt asume un rol de mayor jerarquía dentro de una corporación de lujo, lo que creará tensiones con su ex mentora. A su lado, Stanley Tucci encarna nuevamente al astuto Nigel, quien brinda apoyo en el estresante mundo editorial.

Nuevos personajes y tramas

La película también presenta a Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo nunca antes visto de Miranda Priestly. Este personaje dará profundidad al trasfondo emocional de la famosa editora, añadiendo un nuevo matiz a las relaciones profesionales y personales que dominan la trama. Los cambios en las estructuras de poder y las pugnas generacionales forman el núcleo del argumento, reflejando el tumultuoso estado actual de la industria.

El guion, escrito por Aline Brosh McKenna, toma inspiración de elementos del libro "Revenge Wears Prada: The Devil Returns", pero se enfocará más en los dilemas del poder y las nuevas jerarquías que surgen en una industria en mutación.

Fecha de lanzamiento

Se promete que El diablo viste a la moda 2 será más que una secuela: es un reflejo de un mundo cambiante, donde la moda enfrenta su metamorfosis. La película tiene una fecha de estreno mundial para el 1 de mayo de 2026, y la expectativa es alta. Mientras tanto, un teaser ya fue presentado a ciertos ejecutivos, revelando el emblemático zapato rojo y la frase que todos recuerdan: "Everyone wants to be us".

El retorno de El diablo viste a la moda 2 no solo es un evento cinematográfico, sino una oportunidad para explorar nuevos horizontes en una industria repleta de intrigas y movimientos estratégicos. Los seguidores esperan con interés el impacto de una historia actual y el regreso de los personajes que han dejado una marca indeleble en el cine.