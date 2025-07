Estados Unidos nos ofrece delicias deportivas de un país sin igual. Transformado en la nueva Meca del fútbol, amenaza contaminar todo lo que toca con su cultura del espectáculo, un producto cursi, pretencioso y global del capitalismo. Lo confirma su papel de anfitrión en tres torneos sucesivos más los Juegos Olímpicos. Aquella Copa América 2024 inaugurada con el sermón de un pastor evangélico a estadio completo, el Mundial de Clubes 2025 con una de sus principales ciudades bajo toque de queda, la Copa de la FIFA 2026 y la cita de los JJ.OO. de Los Ángeles 2028. Pero en los pliegues profundos de esta avanzada del American Way of Life y en el afán de sacarle jugo a las piedras –por caso, el parate para refrescarse auspiciado por una bebida isotónica de Coca Cola, el llamado cooling break – suceden hechos no muy auspiciosos.

Durante la semana se produjeron dos. La celebración por el 250° aniversario de la independencia de EE.UU podría contar con una pelea de la UFC (las artes marciales mixtas) en los jardines de la Casa Blanca. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump en un acto político en Iowa. La otra noticia fue la prohibición de ingreso al país del brasileño Hugo Calderano, campeón de la Copa del Mundo y subcampeón del Mundial de Qatar en tenis de mesa para participar en el WTT Grand Smash en Las Vegas. La razón esgrimida para negarle la visa fue que había estado en Cuba en 2023 para competir en los Juegos Panamericanos.

Las demostraciones de obscenidad política en tiempos de Trump y la propia cultura deportiva estadounidense que empieza a imponerse en el fútbol, perfilan una nueva dimensión de la hipocresía. Un país que cultiva el arte de la guerra en distintas partes del mundo puede maquillarse de deportividad y no ser sancionado por bombardear Irán. Un país como Rusia sí, por invadir Ucrania ante el avance de la OTAN. La FIFA y el COI juegan al juego de los Parecidos y Diferentes.

A las grandes corporaciones que auspician los torneos y los dueños de los derechos televisivos de los megaeventos que continuarán, no les importa demasiado la asimetría. Tampoco al gobierno de EE.UU que acelera las deportaciones planificadas –pretende llegar al millón de migrantes este año– aunque los estadios puedan verse raleados durante la Copa Mundial de 2026. La comunidad hispana es la principal afectada por la cacería de indocumentados o no indocumentados del gobierno republicano.

El anuncio de que la UFC llegará hasta la Casa Blanca es un adelanto de lo que todavía está por verse. La Ultimate Fighting Championship es una reserva natural de musculados que parecen sacados de una película sobre el macartismo. Sus discursos de odio en las artes marciales mixtas son parte del folclore. Un peleador elogió a Hitler, otro insultó a afroamericanos y brasileños, uno negó al movimiento Black Lives Matter y hasta se organizó un torneo de Luchadores contra el Socialismo.

La UFC que Trump quiere llevar al palacio presidencial tiene como política negarles credenciales de prensa a los periodistas críticos, les rescinde contratos a las luchadoras que reivindican sindicalizarse y a los deportistas que provienen de otras disciplinas se los promueve aún cuando hayan sido denunciados por violencia de género.

El caso del tenista de mesa Calderano encaja en la caza de brujas desatada contra todo lo que huela a ron o cigarros cubanos. El deporte es un producto más de mercado, pero si se trata de la isla, haberla visitado habilita a negar el visado. El deportista brasileño viajó en 2023 a los Juegos Panamericanos que clasificaban a los Olímpicos de París 2024. Pero cuando tramitó la visa para competir en Estados Unidos resultó ser “no elegible”. Dijo que era “frustrante quedarse fuera de una de las competiciones más importantes del año por razones ajenas a mi voluntad”. Es el primer latinoamericano que ganó la Copa Mundial en su disciplina. Su caso no trascendió demasiado porque el tenis de mesa no es pasión de multitudes.

