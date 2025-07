El envión anímico que significó el triunfo ante los Lions en Dublín, no tuvo continuidad para el seleccionado argentino de rugby, en el primer duelo ante Inglaterra. El equipo de Felipe Contepomi perdió 35-12 en el estadio de Estudiantes de La Plata, y la revancha será el sábado próximo en San Juan.

Argentina volvió a ejercer presión en el campo inglés, sobre todo en la primera parte del encuentro, pero no logró concretar las insinuaciones que exhibía en el campo. Precisamente, el terreno no presentó un buen estado, y eso perjudicó que saliera un mejor espectáculo.

La primera parte ofreció un encuentro muy trabado, a partir de que los dos equipos se defendían bien, y eso provocaba pocas llegadas a la zona de definición. El local fue el que estuvo más cerca, pero las malas decisiones en los últimos metros lo impidieron.

Inglaterra pudo avanzar pocas veces, pero en una de ellas aprovechó para adelantarse en el marcador con un drop de su figura, George Ford. Los Pumas se fueron al descanso sin marcar tantos.

La segunda mitad tuvo un momento clave, que fueron los primeros nueve minutos. Los ingleses sumaron 19 puntos y pasaron al frente 22-0. Los desajustes de Argentina en ese lapso le terminaron costando muy caro. Los errores en la entrega de la pelota, las infracciones y la falta de inventiva para poder prevalecer, significaron la definición del partido.

El desgaste físico también se comenzó a notar en algunos jugadores argentinos, e Inglaterra también pudo sacar provecho de esa situación.

El otro factor determinante fue ubicación de Carreras como número diez, en reemplazo de Tomás Albornoz, quien tuvo descanso. Carreras no se pudo adaptar a esa posición, y el equipo sintió la falta de un conductor claro.

El desempeño de Ford también fue determinante: el jugador marcó 15 tantos de los 35 del ganador, con una precisión asombrosa en el momento de patear a los palos.

Argentina tendrá siete días para poder reorganizarse, y a partir de ahí levantar la imagen en San Juan. La primera cita ante los ingleses terminó siendo un paso atrás, luego de lo que venía de ofrecer en Irlanda.

12 ARGENTINA: Vivas; Montoya, Delgado, Paulos; Rubiolo, Matera, J. González, Isa; Bertranou, Carreras, Cordero; Piccardo, Cunti, Isgró; Elizalde. DT: Contepomi.



35 INGLATERRA: Baxtet; George, Heyes, Ewels, Coles; Curry, Underhill, Willis; Spencer, Ford, Muir; Atkinson, Slade; Roebuck; Steward. DT: Borthwick.

Estadio: Estudiantes. Árbitro: Gardner (Australia).

Tantos: 19m drop de Ford (I); 41m try de Roebuck (I); 45m try de Steward y conversión de Ford (I); 48m try de Roebuck y conversión de Ford (I); 52m try de Matera (A); 58m try de Rubiolo y conversión de Carreras (A); 63m penal de Ford (I); 68m penal de Ford (I); 74m try de Murley y conversión de Ford (I).

