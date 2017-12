El dólar cerró ayer en un nuevo pico de 18,23 pesos, al incrementarse 17 centavos en forma diaria y unos 58 centavos en las últimas seis ruedas. Las compras de divisas por fin de año son uno de los principales factores que generan presión sobre el mercado cambiario. Un informe del Banco Central de esta semana registró que la cuenta turismo acumuló un déficit de 10 mil millones de dólares entre enero y noviembre, situación que se potencia en las últimas semanas de diciembre por la demanda de divisas para salir al exterior en los meses de verano. Para esta temporada se espera récord de argentinos en las playas de Brasil, en Chile y Uruguay. Otro elemento que impulsa la cotización del tipo de cambio es la dolarización de carteras de los inversores privados. Esta semana, la autoridad monetaria no consiguió renovar 1 de cada 4 pesos que vencían en Lebac y una parte del efectivo que quedó circulando fue a la divisa.

La cotización minorista no fue la única con subas. El tipo de cambio mayorista se ubicó ayer en 17,97 pesos, al incrementase 19 centavos en la jornada y 50 centavos en los últimos seis días. En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron el equivalente a 980 millones de dólares, se pactó un tipo de cambio mayorista a 18,03 pesos para el cierre de diciembre. Esto implica una tasa de interés implícita y anualizada de 15,3 por ciento (contra el valor mayorista de 17,97). Las Lebac, en contraste, arrojaron una tasa anualizada del 28,75 por ciento, por lo que todavía siguen incentivos para nuevas rondas de carry trade. Existen fondos del exterior interesados en llegar en 2018 a comprar Lebac y muchos incluso se encuentran aguardando el pase de la Argentina de mercado de frontera a país emergente para llegar con activos a comprar instrumentos de corto plazo.

Entre los analistas cambiarios de la city aseguraron que la suba del dólar en los últimos días por el momento no sorprende. Plantearon que, además de las compras por turismo y una cierta dolarización de carteras, el incremento de tipo de cambio a fin de año es una costumbre por las compras de divisas de las empresas para pagos de obligaciones de fin de año en el exterior, por el giro de dividendos y por el posicionamiento de los bancos en moneda extranjera para rebalancear activos, entre otros. En el mercado ven el dólar en torno a 20 pesos para el segundo trimestre de 2018 y alrededor de los 22 pesos para finales de ese año.

Algunos consultores, pese a las subas del tipo de cambio en los últimos días, aseguran que esta paridad cambiaria no es sostenible. Uno de los más críticos es Carlos Melconian, quién estuvo a cargo del Banco Nación el año pasado y este año volvió a su tradicional estudio de macroeconomía. “Estamos con el dólar (real) en uno de los niveles más bajos de la historia y para la competitividad, desde ya, no es bueno”, planteó. Agregó que “este tipo de cambio tan bajo es un subproducto de la política macro global adoptada por el Gobierno para financiar el déficit fiscal con dólares del exterior. Es uno de los temas que en algún momento va a haber que discutir”, dijo. El endeudamiento no es sostenible de forma indefinida y, por el momento, no se observan cambios en materia de desequilibrios de cuenta corriente y fiscal. Esto implica que antes o después, según la visión de los consultores que empiezan a mostrarse críticos, habrá un ajuste con shock en materia cambiaria.

En lo que refiere a la Bolsa porteña, se anotó ayer un incremento de 1,5 por ciento. Las acciones que más subieron fueron Central Costanera (6,8 por ciento), Banco Francés (2,0 por ciento), Transener (3,5 por ciento) y Transportadora Gas del Norte (2,4 por ciento). En contraste, se anotó una baja de 1,4 por ciento en Grupo Financiero Galicia y del 3,3 por ciento de Sociedad Comercial del Plata. A su vez, el Banco Central difundió algunos datos del mercado secundario de Lebac. Se absorbieron ayer 18 mil millones de pesos, que se sumaron a los 45 mil millones de pesos absorbidos anteayer. En cuanto a las reservas internacionales, se anotó un record de 56.225 millones de dólares, con suba de 139 millones.