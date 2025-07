Una característica sobresaliente del capitalismo es su habilidad para sacar provecho de cualquier cosa, en especial aquellas que pueden constituir un perjuicio o amenaza para el otro. Los “pasos de cebra” callejeros fueron diseñados para seguridad del peatón: el conductor tiene que cederle el paso. En las horas pico, coches y peatones deben estar atentos a sus respectivos turnos. Y se forman atascos porque los vehículos se aglomeran ante los pasos de cebra. ¿En qué consiste el capitalismo? En el ingenio de cómo aprovechar las horas pico cuando los vehículos casi no pueden avanzar porque los cruces están desbordados de gente. ¿Y cómo se podría convertir ese momento en una ventaja para el emprendedor ingenioso? Los vendedores ambulantes son un ejemplo. Pero veamos cómo ese espíritu puede extenderse más allá de los humanos.

Las zonas verdes que rodean algunos cruces de autos están abarrotadas de pájaros. Vladimir Dinets, un zoológo de New Jersey, ha descubierto un halcón que aprovecha el paso de peatones. No exactamente las líneas blancas pintadas sobre el asfalto, sino el sonido del semáforo que se activa cuando alguien quiere cruzar. Tras estudiar la relación entre ese sonido y el comportamiento de coches y caminantes, el ave se ha dado cuenta de que la situación es magnífica para atacar a una presa. Porque el movimiento caótico de peatones y cierto ruido que generan hacen que las aves cazadas por el halcón estén más atentas a la gente por estimulación visual, que a su verdadero predador en las alturas. El parque desborda de vida pajaril y él saca un partido perfecto. Vuela muy bajo entre los autos --ocultándose en ellos-- y se lanza a su objetivo como un avión de última generación, aprovechando su insuperable velocidad y la distracción de sus presas, atacadas de forma inesperada.

El doctor Dinets no daba crédito a lo que había visto. Pensó que se trataba de una casualidad y decidió hacer una investigación científica. Fue varias veces a ese cruce, anotó las horas, filmó con cámaras y concluyó que el halcón se había adaptado a la vida urbana, convirtiendo al sitio en una zona de caza ideal.

Tras meses de estudio demostró que el halcón había incorporado en su conducta los días y horas perfectas para sus maniobras de cacería. Un ave de gran belleza, capaz de desarrollar asombrosas velocidades de vuelo, es al mismo tiempo una imagen ideal para entender qué cosa es el capitalismo. El emprendedor exitoso no solo extrae plusvalía del saber, sino que multiplica su capacidad de aprender. Eso es exactamente lo que en la actualidad supone la Inteligencia Artificial y su flamante sucesora: la Inteligencia Artificial Generativa.

Los psicoanalistas deberían interesarse un poco más sobre esta realidad. No se trata de que den su aprobación o no al invento, sino de que comiencen por entender en qué consiste. De lo contrario, la historia podría pasarles por encima, encontrando que sus definiciones y consignas poco valen para intervenir en esa nueva realidad.

Demis Hassabis no es un nombre muy conocido, pese a ser una de las personas más jóvenes laureadas con el Premio Nobel de Química. Es el director de AI Charge, el área de Inteligencia Artificial de Google y fundador por cuenta propia de DeepMind, que acabó siendo adquirida por Google. Hassabis fue un niño superdotado que en su infancia derrotó en partidas simultáneas a los grandes del ajedrez, y cuya mente se moldeó en los videojuegos y el estudio de las neurociencias. Ahora su objetivo es desarrollar la Inteligencia Artificial Generativa y tiene conciencia de que el pronóstico es incierto. Toda tecnología supone riesgos y es completamente imposible que la propia Inteligencia Artificial pueda emplearse para anular por completo los fallos, desviaciones y usos maliciosos.

La Inteligencia Artificial se nutre de trillones de páginas de Internet donde se mezcla cualquier cosa. Hay filtros, pero todavía no pueden impedir errores importantes en su proceso de aprendizaje. Se cuelan informaciones distorsionadas, aserciones presuntamente científicas que no lo son y opiniones sin verificación. La máquina puede aprender a aprender y enseñar a otras máquinas, pero según Hassabis, la idea de que llegará un día en el que los humanos sean prescindibles es una fantasía. En una entrevista que le hizo Steven Levy en la revista Wired, Hassabis se muestra escéptico ante la idea de que la Inteligencia Artificial pueda suplantar a las personas en la política y gobernanza del mundo. Porque ningún algoritmo lograría entender las millones de diferencias culturales y locales entre pueblos, como sus lenguas y concepciones de lo que entienden por bien común.

Los humanos, por suerte o desgracia, seguirán siendo por ahora imprescindibles para mediar entre las máquinas y los habitantes del planeta. El doctor Demis Hassabis está convencido de que en el ámbito sanitario, las máquinas podrán prestar ayuda extraordinaria en la detección precoz y curación de enfermedades, pero la mayoría de los pacientes preferirán que las explicaciones las proporcione un médico humano y no un robot. Y dice que una enfermera será siempre necesaria en el trato con el paciente, un nexo que implica ese lazo transferencial y por lo tanto amoroso que se establece entre los clínicos y los enfermos. Hassabis conoce muy bien que una máquina puede convertirse en un objeto libidinal privilegiado. Pero descree que toda la civilización se encamine hacia el sueño de la realización mágica del amor entre un sujeto y un dispositivo.

También sabemos que un vínculo libidinal puede establecerse entre los humanos y los dispositivos. No cabe descartar que en unas décadas los replicantes se vuelvan algo corriente y funcionen como suplencias de seres de carne y hueso. Las preocupaciones sobre la posibilidad de que la I. A. Generativa deje sin trabajo a un alto número de personas no son el único problema. Este desarrollo que se produce a una velocidad vertiginosa tiene efectos sobre los seres hablantes y desconocemos por ahora qué mutaciones podría producir, no solo en la mentalidad o el espíritu de la época, sino en algo mucho más profundo. Por ejemplo, en la estructura de la acción humana que el psicoanálisis estudia basándose en la lógica de tres pasos: el instante de ver, el tiempo de comprender (que elabora en el plano inconsciente la percepción que el sujeto tiene de su realidad) y el momento de concluir, que precipita la acción. La IA tiende a llevar a cero el tiempo de comprender. Si el ser hablante es capturado por la dinámica de esa velocidad, la alienación alcanzaría un estatuto sin precedentes. Se abre la perspectiva de un futuro no muy lejano de seres teledirigidos por una tecnología que puede conducirlos a un precipicio social.

Es muy difícil caracterizar como utopía o ciencia ficción lo que comienza a introducir una inquietante normalidad en un mundo donde cielo, mar y tierra están enteramente colonizados por los algoritmos. En ese mundo, el halcón ha encontrado su nicho de mercado. El bicho carece de ideología, pero se abre camino en aquella en la que los humanos flotan.