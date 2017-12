En menos de veinticuatro horas el juez federal Gustavo Lleral rechazó el pedido de la fiscal Silvia Ávila para modificar la carátula de la causa de Santiago Maldonado de “desaparición forzada” a “muerte dudosa”. El magistrado resolvió que la solicitud es “indiferente” en este momento de la investigación, por lo tanto el expediente 8232/17 seguirá como “desaparición forzada”. Lleral sostuvo que “lo esencial son las medidas que se toman para dilucidar los hechos”. Sin embargo, a quien no es indiferente la calificación de los presuntos delitos, aunque esto en la etapa de instrucción no debería condicionar el resultado de la investigación, es a la propia fiscal subrogante, a quien la abogada de la familia Maldonado denominó “defensora de Gendarmería” más que representante del Ministerio Público. Ávila no sólo descree de los dichos de los mapuches sobre la represión a balazos de los gendarmes sino que ejerció de hecho como nexo entre el Poder Ejecutivo y el expediente, lo cual le valió una recusación.