El gobernador Maximiliano Pullaro agitó el tablero político esta semana junto con sus pares de Córdoba, Chubut, Santa Cruz y Jujuy (en la foto). El “grito federal” retumbó en los pasillos del Congreso donde se libra la batalla de fondo contra la asfixia que los libertarios plantean para las provincias; pero difícilmente la movida se pueda traducir en acuerdos electorales concretos de cara a las elecciones de octubre. No buscan cambiar demasiado las cosas y tampoco un enfrentamiento sin cuartel con el presidente Javier Milei con quien compartieron electorado en todos los casos. La idea es pelear por los recursos para el interior productivo, pero “defendiendo el equilibrio fiscal” que el gobierno nacional consiguió, precisamente, ajustando a los estados provinciales. Por supuesto, enseguida buscaron no ser confundidos con la oposición. “No queremos volver atrás con el populismo ni con el kirchnerismo, que tanto daño le hizo a la Argentina”, se apuró a decir el mandatario santafesino.

Los socios locales del gobernador de Santa Fe tuvieron que admitir que se enteraron del armado federal por los diarios. Están más resignados que contentos con la noticia que, de todas formas, los contiene. “Es muy positivo que los gobernadores se unan desde distintos signos políticos para discutir un proceso más federal de Argentina”, dijo la diputada socialista Mónica Fein que entiende que la entente sigue los lineamientos del bloque Encuentro Federal que ella misma integra en el Congreso, junto a diputados como Miguel Pichetto, Natalia De la Sota, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros.

Es precisamente el de Fein el nombre que se repite a la hora de describir las pretensiones del socialismo de renovar la banca que dejará en diciembre la ex intendenta de Rosario. Se sobreentiende que Pullaro no jugará al frente de la campaña de Unidos en esta vuelta electoral, tras el desgaste de la elección para convencionales constituyentes y también la de concejales -sobre todo en Rosario- que lo tuvieron como protagonista principal. “No creemos que el gobernador nos ofrezca encabezar a nosotros” dijo a Rosario/12 un experimentado dirigente del PS que de todos modos cree que habrá lista de unidad.

También se sabe que Pullaro no quiere a nadie de su gabinete en la nómina de candidatos a diputados nacionales para evitar la identificación directa. Pero podría ser alguien de su confianza o un “tapado” para disputar los votos con los candidatos libertarios. En ese sentido, todavía no se acallan los rumores lanzados después de una sugestiva foto, semanas atrás, del mandatario radical con Miguel del Sel que hoy es vicepresidente del club Unión de Santa Fe. Si fuera así, el acuerdo con el socialismo quedaría dañado. “No me imagino yendo atrás del cómico”, razonó la fuente consultada. Además Del Sel no ocuparía el cupo del PRO que sigue reservado para Germana Figueroa Casas que secundó a Pullaro en la lista del oficialismo para convencionales constituyentes.

Los “gatos” peronistas se pelean en serio

Los peronistas de Santa Fe no se están reproduciendo, como indicaba la picaresca metáfora del general Juan Domingo Perón. La división es real y parece insoluble. Con Agustín Rossi, Eduardo Toniolli y Roberto Mirabella lanzados, no hay forma de que las paralelas se toquen en algún punto. La apuesta de casi todos es que las cosas se ordenen desde fuera de la provincia. Que es lo mismo que decir que Cristina Fernández de Kirchner desate el nudo desde su departamento porteño.

Desde el Movimiento Evita se aferran al llamado que la expresidenta le hizo a su principal aliado Juan Monteverde, después de los resultados electorales de Ciudad Futura y el PJ. Y también confían en la única intendenta bonaerense que tiene el sector: Mariel Fernández, jefa comunal de Moreno y de diálogo periódico con Cristina.

Rossi también juega sus cartas en el orden nacional y habla con Sergio Massa que es respetado por todos, aunque con menos chances de ordenar el distrito que la expresidenta. Curiosamente, los intendentes peronistas que rechazan la figura del exministro de Defensa también tejen a nivel nacional convencidos de que sólo desde ahí lo pueden “bajar al Chivo". Por eso le pidieron a Marcelo Lewandowski que los llevara a hablar con el influyente senador José Mayans, para llegar a Cristina a través de él. En ese grupo, el intendente de Funes, Roly Santacroce, también busca un lugar en una lista.

La semana pasada el perottismo salió a la cancha para respaldar la candidatura de Mirabella. El exgobernador Omar Perotti reunió a su tropa en Santa Fe y mostró músculo y estrategia para tallar en el armado provincial del peronismo de cara a octubre. Hace unas horas, más de 40 congresales del sector le enviaron una carta al presidente del PJ, Guillermo Cornaglia, para que comunique cuál será la estrategia del partido de cara al cierre de las alianzas, el 17 de este mes, para los comicios nacionales de octubre.

Como todos sospechan de todos, tanto Rossi como Toniolli creen que el perottismo hace la movida para justificar que irá a elecciones por fuera de la escudería partidaria. Pero el grupo sabe que las acciones del sello PJ crecieron tras los resultados de las elecciones provinciales, y apuntan a que la conducción se declare prescindente, no elija una lista oficial y apoye a los neolemas que decidan competir al estar suspendidas las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Esta situación tiene antecedentes para elecciones nacionales en el peronismo de Santa Fe en 2003 y 2009.

Para que este escenario se sostenga, Mirabella necesita que Rossi sostenga su candidatura. “Si son tres listas, el PJ tendrá problemas para declarar a una sola como oficial, pero si son sólo dos listas, seguro que no optará por nosotros como lista oficial”, sostiene un veterano dirigente del perottismo.

Hay otro elemento que pesa en contra de la unidad del peronismo y es que la normativa que suspendió las PASO anuló la caducidad a los dos años de los sellos partidarios que no participen en una elección. “Esta situación hará que haya mucha oferta de partidos para tener la opción de participar por afuera”, dijo un conocedor de la vida electoral en la provincia.