La época actual, a diferencia de anteriores períodos de restricción sexual y abstinencia, se caracteriza por un empuje a gozar y hasta sostiene la obligación de ser feliz. La culpa no queda ligada a “darse el gusto” sino a no poder alcanzar el grado de placer establecido por el mandato social que termina siendo un ideal personal. La sociedad de consumo está atenta a procurar los objetos con los que podrá accederse a un supuesto placer sin límite. Cuando la persona no confía en sus propias posibilidades o en momentos en que los avatares de la realidad hacen que los recursos disminuyan, se pierde la confianza en el esfuerzo personal regular que resulta insuficiente y se buscan otros caminos de lograr el incremento de los ingresos.

Con el juego, la obtención de dinero se destaca la posibilidad de dinero “fácil” por parte del jugador; lo que se oculta es su vulnerabilidad ante condiciones del juego que ponen a los prestadores en posición de amplia ventaja, aprovechando la atracción del jugador. Éste se encuentra movido por la creencia en promesas y en el caso de ludopatía, por su necesidad interna. La ganancia de la mesa de juego tiene que ver con aquella parte de lo apostado que necesariamente se perderá en la operación, algo así como una “plusvalía” que cae de la interacción entre ambas partes

El hombre necesita protegerse del exceso de goce que resulta destructivo para él personalmente y para la sociedad en su conjunto porque atenta contra las reglas de convivencia, debe ser protegido y frenado en los intentos de ser tomado como objeto o que otros lo temen como objeto de goce. Conductas agresivas o agresiones sexuales que ataquen su integridad física y psíquica, sus bienes, medios de supervivencia y seres queridos.

Pero sabemos que esta es sólo una parte de la realidad. La regulación tiene que ver también con la competencia entre los sectores poderosos que desarrollan negocios dentro de ellas, ofreciendo aquello prohibido. Existe competencia entre ellos y entre una sociedad que los censura pero que muchas veces actúa como un competidor más. Se trata entonces de no dejar en descubierto el uso social que se hace de las tentaciones humanas, de ofrecerlas pero limitando su uso como para garantizar la supervivencia del consumidor. Y a veces entre estas áreas de exceso de goce y las socialmente aceptadas existe más una diferencia de grado que de cualidad. Tal como lo dijera Freud para distinguir patología de normalidad.

Actualmente todo se convierte en una apuesta. Mercados a futuro, calcular la subida o bajada de precios donde lo real, el partido de fútbol por ejemplo, pierde importancia frente al cálculo de cuál será el precio o cuántos los goles. Todo se convierte en apuesta, no importa lo que suceda con el suceso en sí, termina resultando más importante ganar la posibilidad de obtener el ingreso valorizado. Antes los casinos o las salas de juego resultaban prohibidas o restringidas. Ahora, cada cual las tiene a mano, en el bolsillo. Las casas de apuestas están en el celular (Diego Litvinoff).

A través de las redes se promueve el juego, la adicción. La sociedad actual se convierte en vía hacia la adicción: a encontrar el objeto salvador, el que tapa toda falta, toda angustia. Es el objeto del cual se depende cada vez más, ya se trate de apuestas, psicofármacos o Inteligencia artificial que proporciona las respuestas, a cada cual según lo que espera. No hay necesidad de pensar, de esforzarse, de esperar, porque la elaboración o la ganancia ya se hicieron rápido y afuera.

Diana Litvinoff es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.