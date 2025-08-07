Un Seminario gratuito a cargo de Rocío Muñoz Vergara, la poeta rosarina nacida en Sevilla en 1982, es toda una oportunidad. El Centro Cultural Parque de España ofrece “España de los cantares. Una Historia de la poesía española a partir de poemas musicalizados”, que se realizará hoy, y los próximos jueves 14, 21 y 28 de agosto, de 17 a 19, en el Túnerl 4, con inscripción previa online.

Rocío es Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua y Literatura, gestora cultural, escritora y actriz.

La propuesta de este seminario consiste en delinear un panorama cronológico de algunas de las características fundamentales de la poesía española a lo largo de su Historia, recalando en algunos de sus poemas más representativos, que además tengan la particularidad de haber sido musicalizados y por lo tanto podamos escucharlos también como canciones.

Cada poema elegido funcionará entonces tanto como objeto de análisis en sí mismo como en tanto representante de un autor, de una poética, de una época, de una estética.

El seminario se estructura en cuatro encuentros, en cada uno de los cuales se analizarán cuatro poemas y se escucharán sus respectivas canciones. El corpus poético que se detalla a continuación corresponde por lo tanto íntegramente al musical.

La actividad cuenta con la colaboración de la Cooperación Española. Por información personalizada se puede escribir a [email protected].