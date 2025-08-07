Liam Neeson regresa a la pantalla grande con Cold Storage, una comedia de ciencia ficción donde un hongo mortal amenaza con desatar el caos mundial. La cinta, dirigida por Jonny Campbell y con guion de David Koepp, se basa en la novela homónima de Koepp y promete una combinación única de terror y humor.

La premisa central

Unos experimentos biológicos almacenados en una antigua base militar estadounidense desencadenan una emergencia global al liberarse un hongo mutante altamente contagioso. Bajo el liderazgo de un agente de bioterrorismo retirado, interpretado por Neeson, los personajes deben hallar la manera de erradicar la plaga antes de que sea demasiado tarde.

El equipo improbable

En Cold Storage, el público se sumerge en una aventura en la que el experimentado Robert Quinn (Liam Neeson) se une a los jóvenes empleados Teacake (Joe Keery) y Naomi (Georgina Campbell) para contener una crisis biológica. Los tres personajes, cada uno con habilidades únicas, confrontan no solo al hongo mortífero sino también sus propios demonios internos, en un giro de comedia negra.

La química entre los actores principales infunde al filme una dinámica especial, destacando la importancia de la cooperación en tiempos de crisis. Mientras intentan detener la amenaza, la relación entre los protagonistas evoluciona, alternando momentos de tensión con humor inesperado.

La amenaza microscópica

El hongo en Cold Storage no es un enemigo cualquiera. Con el potencial de causar explosiones cerebrales y control mental, este microorganismo genera pánico. Enfrentados a un enemigo invisible y letal, los personajes deben navegar una serie de desafíos técnicos y éticos.

A medida que aumenta la temperatura en la base subterránea, también crece la urgencia de sus acciones. La representación de un patógeno mortífero sin control pone de relieve la fragilidad humana frente a una biología que aún no comprendemos plenamente. Estas tensiones científicas y emocionales preparan el escenario para un desenlace sorprendente. El guion, con un toque irónico, se inspira en miedos contemporáneos sobre pandemias y avances biotecnológicos descontrolados.

Reflexiones y desenlace

Programada para estrenarse en 2026, Cold Storage ofrece al público una experiencia cinematográfica completa e inesperada. La producción de Studiocanal no solo busca entretener sino también despertar reflexiones sobre la gestión de riesgos biológicos.

Este thriller cómico incita a los espectadores a cuestionar qué sacrificios serían necesarios para proteger lo que valoramos. Al igual que los personajes, quienes hallan un sustento inesperado en el humor incluso frente a sus peores pesadillas, la película es una invitación a observar cómo la racionalidad humana choca con el caos, y a apreciar las notables actuaciones que refuerzan las preguntas centrales del filme.

