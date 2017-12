La diputada provincial Mercedes Meier fustigó la ley de reforma previsional y el consenso fiscal habilitado por casi todos los gobernadores, Miguel Lifschitz incluido. La polémica legislación aprobada el martes es, para ella, "un recorte y un ajuste brutal no solo para los jubilados, sino para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para los ex combatientes, pero cuando hablamos de los jubilados, hay que pensar que la canasta básica para ese sector está en $17.523 mientras que la jubilación mínima que cobran más de la mitad de los 6 millones de jubilados y pensionados es de 7.246 pesos. Estamos hablando de un ajuste a jubilados indigentes". La diputada del Frente Social y Popular agregó que "por eso entendemos que esta medida, que es parte de un paquete que impulsa la nación, es una medida cínica, cruel y regresiva y que se hace solo para seguir sosteniendo las ganancias de los más poderosos".

Respecto del consenso fiscal, que espera todavía su aprobación por parte de las legislaturas provinciales, Meier aseguró que incluye la reforma previsional.

"Esta medida además está incluida en el consenso fiscal que firmaron los gobernadores, y el nuestro lamentablemente también. Pero tenemos que decir que desde esta Legislatura podemos no ser cómplices de estas medidas no avalando ese pacto, al cual nos vamos a oponer".

Meier descreyó de lo que se dijo en los últimos días acerca de que el consenso fue firmado bajo presión de no envío de fondos. "Señor gobernador, a las extorsiones hay que enfrentarlas, no aceptarlas. Y creemos que en esta Legislatura hay condiciones para enfrentar las presiones del gobierno nacional y sus leyes regresivas y no ser cómplices de la ruina de las grandes mayorías".

La compañera de bloque de Carlos Del Frade afirmó en torno a las últimas medidas impulsadas por el macrismo que "el gobierno de Macri se equivocó si cree que los votos de octubre son cheques en blanco para hacer lo que quiera, algo que dejaron claro los miles que se vienen manifestando contra las reformas, en los cacerolazos. La gente está diciendo en la calle que no lo votó para esto. Y tenemos que escuchar".

La diputada provincial del Frente Social y Popular aseguró que en la Cámara de Diputados y en el Senado provincial "tenemos herramientas para frenar estas políticas y es momento que la Santa Fe rebelde y progresista de señales a nuestro pueblo, apoyado en esas mayorías que se movilizan en estos días, con los que poblaron los piquetes, los reagrupamientos sindicales, los cacerolazos, las marchas de jubilados, etc." y que "podemos pensar y hacer una Argentina diferente donde paguen más los que más tienen y no como siempre los que menos. Espero que en estas fiestas podamos reflexionar y encarar un año siendo la herramienta que necesita nuestro pueblo".