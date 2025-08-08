La conducción del PRO porteño oficializó su acuerdo con La Libertad Avanza y destacó que sus diputados, de ahora en más, apoyarán todas las iniciativas oficiales sin excepción (lo cual no difiere mucho de lo que venían haciendo). En tanto, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal finalmente dio a conocer su posición crítica al acuerdo. "No voy a hacer campaña en esta elección como candidata
Comunicado conjunto
El PRO oficializó el acuerdo con La Libertad Avanza en CABA
Entre los heridos por el acuerdo está la exgobernadora María Eugenia Vidal, que dijo que no va a "perder la identidad".
