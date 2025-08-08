La conducción del PRO porteño oficializó su acuerdo con La Libertad Avanza y destacó que sus diputados, de ahora en más, apoyarán todas las iniciativas oficiales sin excepción (lo cual no difiere mucho de lo que venían haciendo). En tanto, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal finalmente dio a conocer su posición crítica al acuerdo. "No voy a hacer campaña en esta elección como candidata