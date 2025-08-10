La rastra (Seix Barral) es la primera novela de Joy Williams en veinte años. La estadounidense es autora de cinco novelas, entre ellas Los vivos y los muertos (finalista del Premio Pulitzer) y Estado de gracia (finalista del National Book Award).

En esta nueva historia explora dos grandes temas que forman parte de sus obsesiones personales: la relación madre-hija y el compromiso con la naturaleza. Martha internó a su hija Khristen en un colegio para jóvenes prodigios porque está convencida de que es una chica especial y está destinada a grandes misiones. La historia está situada en un futuro próximo y el conflicto surge a partir de un desastre medioambiental que lleva a la sociedad a rechazar todo lo que provenga de la naturaleza.

En medio de esa crisis global, Khristen decide ir a buscar a su madre al resort de lujo donde fue vista por última vez. Cuando llega, advierte que el lugar ha sido tomado por un grupo de resistencia integrado por marginados sociales, enfermos y ancianos dispuestos a todo para restaurar el antiguo mundo.