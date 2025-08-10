Un largo camino ha recorrido El Criadero, novela con la que el escritor y psiquiatra Gustavo Abrevaya (Buenos Aires, 1952) ganó en 2003 el Premio Boris Spivacow. En 2023, fue seleccionada por el diario The New York Times como uno de los diez mejores libros de terror publicados en inglés. En 2025 la novela fue declarada de Interés para la Cultura y la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Este libro es un ticket a una pesadilla adictiva y disfrutable de principio a fin. Los protagonistas merecerían ser reclutados por Quentin Tarantino. Alvaro y Alicia, una pareja que emana erotismo, viajan en una cupé chevy que se descompone y los deja en un pueblo perdido donde vivirán una aventura alucinante”, plantea el escritor y periodista Reynaldo Sietecase en la contratapa de la reedición de esta novela, publicada por la editorial cordobesa Bardos.

El Criadero se presentará el próximo martes a las 18 horas en el Museo del Libro y de la Lengua (Av. Las Heras 2555), con Cecilia Bona, Luis Gusmán, Julieta Obedman y Carina Carriqueo. El cierre musical estará a cargo de Ramiro Abrevaya.