El popular personaje televisivo Ted Lasso regresará para una cuarta temporada, según anunció Channing Dungey, presidente del Grupo de Televisión de Warner Bros. Durante su intervención, Dungey compartió que el equipo está entusiasmado con la nueva etapa de la serie, que contará con una mezcla de personajes recurrentes y nuevas incorporaciones al elenco. Aunque no hay una fecha de estreno exacta, se estima que podría ser entre el segundo y tercer trimestre de 2026.

Revisión de las tres primeras temporadas

Desde su estreno en 2020 en Apple TV+, Ted Lasso ha ganado al público gracias a su humor cálido y personajes carismáticos. La serie, concebida originalmente para tres temporadas, narra la historia de un entrenador de fútbol americano que se traslada a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol. Aunque esta premisa inicial pudo generar dudas en algunos espectadores, la serie demostró rápidamente ser un éxito televisivo, obteniendo múltiples premios y elogios.

Dungey reconoce que la serie ha tenido un impacto significativo. No solo en términos de audiencia, sino también en el ánimo del equipo de producción, destacando la notable sinergia creativa entre Jason Sudeikis, cocreador, y sus colegas, que incluyen a varios veteranos de la comedia televisiva.

Nuevas incorporaciones al elenco

Para esta nueva etapa, los ya conocidos Jason Sudeikis como Ted Lasso, Brett Goldstein como Roy Kent y Hannah Waddingham como Rebecca Welton, estarán acompañados por talentos emergentes. Entre ellos se encuentran Faye Marsay y Tanya Reynolds, quienes aportarán nuevas dinámicas a la ficción con tramas y desafíos frescos. Dungey destacó el entusiasmo del elenco al trabajar juntos y mencionó que ya se percibe una química palpable entre los actores en el set.

Este enfoque renovado también implica una transición importante: Grant Feely asumirá el papel de Henry, hijo de Ted, reemplazando a Gus Turner. Este cambio, significativo para quienes han seguido al personaje, busca explorar nuevas líneas argumentales centradas en las relaciones familiares y el impacto emocional de las decisiones profesionales.

Expectativas para la nueva temporada

Con las temporadas anteriores aún recientes para los fanáticos, los productores aseguran que la cuarta entrega promete sorpresas y momentos destacados. Mientras que las tramas previas cerraban ciclos o ampliaban horizontes, esta vez se espera un equilibrio entre la continuidad de historias y la introducción de narrativas novedosas, manteniendo así la esencia de la serie.

Dungey, durante su conversación con Variety, expresó su satisfacción con las grabaciones, que comenzaron hace unas semanas. "Ver el progreso y la intensidad en las escenas diarias nos llena de orgullo. Sabemos que nuestros seguidores valorarán lo que estamos preparando", declaró.

Tras una pausa de casi tres años entre la tercera y cuarta temporada, la expectativa por Ted Lasso permanece alta. A medida que avanza la producción, tanto el equipo como los fanáticos esperan una fecha tentativa de estreno en 2026, reafirmando el vínculo especial que la serie ha construido con su audiencia a lo largo de los años.

