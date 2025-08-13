En un giro inesperado, Greta Gerwig, directora de renombrados éxitos como Mujercitas y Barbie, se sumerge en el mundo de fantasía creado por C.S. Lewis para dirigir una nueva versión de Las Crónicas de Narnia. El rodaje de El sobrino del mago ha comenzado en Londres, mientras crece la expectación sobre el enfoque de Gerwig y cómo las modificaciones en la adaptación afectarán a la obra original.

Cambios narrativos y trasfondo histórico

La trayectoria cinematográfica de Gerwig ha demostrado su capacidad para reinventar narrativas clásicas, lo cual se refleja en su decisión de iniciar la adaptación con El sobrino del mago. Esta historia, que relata los orígenes del universo de Narnia, se centra en los jóvenes Digory Kirke y Polly Plummer, quienes accidentalmente desatan el caos al liberar a la Bruja Blanca en el mundo humano.

A partir de esta premisa, Gerwig redefine el imaginario de Lewis trasladando la acción a un Londres de los años cincuenta, un cambio significativo respecto al escenario victoriano original. Esta elección no solo actualiza el contexto histórico, sino que también alinea el relato con la posguerra, permitiendo una conexión más profunda con las audiencias contemporáneas.

Elenco y diseño artístico

El reparto de esta nueva versión de Narnia combina talento emergente con actores consagrados. Emma Mackey interpreta a la icónica Bruja Blanca, mientras Daniel Craig asume el papel del enigmático tío Andrew. El diseño de vestuario cobró gran importancia en el proyecto, bajo la supervisión del galardonado Seamus McGarvey, encargado de capturar la esencia del periodo histórico elegido. La inclusión de Meryl Streep como la voz de Aslan ha generado debate, pero subraya la magnitud del compromiso actoral y técnico detrás de la película. El rodaje continúa en diversos puntos del Reino Unido, donde han surgido múltiples imágenes del set, aumentando la anticipación.

Distribución cinematográfica y expectativas

El tema de la distribución fue central en las discusiones previas al rodaje. Originalmente pensada para una plataforma digital, Gerwig abogó firmemente por un estreno en salas de cine. Este aspecto fue relevante, dado el conocido estilo visual de la directora, que explota al máximo el potencial cinematográfico de sus historias.

Tras intensas negociaciones, se acordó un compromiso: la película se exhibirá en pantallas IMAX por un período limitado antes de llegar al servicio de streaming. Esta decisión permite a Narnia: El sobrino del mago disfrutar de una proyección global en países y formatos de alto nivel técnico, reflejando el esfuerzo y la visión que Gerwig ha invertido en el proyecto.

Impacto en los fanáticos y el legado de Narnia

El anuncio ha provocado diversas reacciones entre los seguidores más acérrimos del universo de C.S. Lewis. Con Gerwig al mando, surge la inevitable pregunta sobre los cambios en la narrativa y, sobre todo, cómo serán recibidos por la crítica y por una audiencia que creció con las adaptaciones previas. Sin embargo, este impulso creativo renovado podría atraer a una nueva generación de seguidores, revitalizando el legado de Narnia.

A medida que avanza el rodaje, cada detalle revela la ambiciosa meta de Gerwig: rendir homenaje a una historia atemporal, honrando la tradición literaria mientras articula una adaptación que resuene en nuestra época moderna.

