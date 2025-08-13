El mundo del cine de superhéroes se ha visto agitado por los recientes rumores sobre la posible incorporación de Joe Keery como Harry Osborn en la próxima película de Spider-Man, titulada Spider-Man: Brand New Day. Las especulaciones comenzaron a circular el 9 de agosto de 2025 a través de varias cuentas dedicadas a noticias de cultura pop. La reacción de los fans ha sido diversa, oscilando entre la expectativa por ver al actor en un papel importante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y el escepticismo ante la falta de confirmación oficial y su idoneidad para el personaje.

Antecedentes del personaje Harry Osborn

En el universo de los cómics, Harry Osborn es un personaje complejo, conocido por ser el hijo de Norman Osborn, el infame enemigo de Spider-Man, el Duende Verde. En adaptaciones cinematográficas anteriores, actores como James Franco y Dane DeHaan han interpretado al personaje, cada uno aportando su versión del mejor amigo convertido en enemigo de Peter Parker. A pesar de su estatus icónico en los cómics, la recepción del personaje en el cine ha sido mixta, y cada nueva versión trae inevitables comparaciones.

Reacciones del público ante el posible casting

La posible elección de Keery ha dividido a los fans, con algunos expresando dudas sobre su capacidad para encarnar a uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Comentarios como "me parece una elección terrible" o "¿están recreando Spider-Man 3?" reflejan el escepticismo presente en algunas facciones del fandom. Sin embargo, una parte considerable del público ha mostrado apoyo, sugiriendo que Keery podría ser una elección de casting potencialmente acertada, incluso comparando su aspecto físico con el de Andrew Garfield. Además, la discusión sobre cómo la posible introducción de Osborn afectaría la trama ya establecida en el MCU añade otra capa de especulación.

Implicaciones para el Universo Cinematográfico de Marvel

Algunos fans se preguntan qué papel podría desempeñar Harry Osborn en la dinámica actual de Spider-Man dentro del MCU. Tras la desaparición de personajes clave en películas anteriores, como Ned, el mejor amigo de Tom Holland, muchos se cuestionan cómo se integraría Osborn en la narrativa. También existe curiosidad sobre cómo se justificaría su aparición, especialmente después de instancias previas donde la familia Osborn estuvo notablemente ausente. Dependiendo de la dirección creativa, este cambio podría reconfigurar la relación de Peter Parker con su círculo cercano o revivir viejas rivalidades, explorando nuevamente la dicotomía entre amigos y enemigos.

Perspectivas futuras del proyecto

Marvel es conocida por guardar el secreto sobre detalles clave de sus proyectos hasta poco antes de su estreno, lo que alimenta el entusiasmo de los fanáticos que buscan pistas o filtraciones. Spider-Man: Brand New Day está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026, dejando un margen considerable para que los rumores se resuelvan y el estudio confirme sus planes.

Los antecedentes sugieren que, a medida que se acerque la fecha de estreno, el público finalmente tendrá claridad sobre si Joe Keery formará parte de la trama, ya sea como Harry Osborn o en otro papel del extenso universo de Marvel.

