La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de poner por escrito lo que muchas venimos sosteniendo desde hace décadas, desde la trinchera de la vida cotidiana: el cuidado es un derecho humano. En su Opinión Consultiva OC-31/25, el tribunal reconoce por primera vez este derecho como autónomo, con contenido propio y obligaciones concretas para los Estados. Lo dice sin rodeos: cuidar, recibir cuidados y cuidarse a sí mismx es esencial para una vida digna. Un hito histórico, sí, pero que también abre una pregunta incómoda: ¿alcanza con el reconocimiento?

El fallo fue celebrado por espacios feministas, militancias LGTBIQ+, organizaciones de derechos humanos, así como por académicxs, activistas y referentes sociales. El mismo expone una verdad innegable: nadie sobrevive sin cuidados. Desde el nacimiento hasta la muerte, todas las personas pasamos por momentos en los que dependemos de otras. Sin embargo, los sistemas actuales empujan esta tarea vital a los márgenes: a los hogares, a las mujeres, a las familias, al tiempo que no sobra y a la precariedad.

La Opinión Consultiva tiene un origen político concreto: fue el Estado argentino quien, en enero de 2023, pidió a la Corte que definiera el alcance de este derecho y su vínculo con otros. Se trata de documentos elaborados por siete gobiernos de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay), por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Mujeres (CIM), organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL; ONU-Mujeres, ACNUDH, el Comité y el Relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad), organismos de los ministerios públicos de varios países de la región, universidades latinoamericanas y europeas, organizaciones de la sociedad civil, feministas, comunidad LGTBIQ+ y de derechos humanos, colegios de magistrados/as, de abogados/as y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados

Que sea reconocido como autónomo cambia las reglas: obliga a los Estados a asumir responsabilidades claras. Implica, entre otras cosas, considerar el trabajo de cuidado —remunerado o no— como labor con valor económico y social. Esto exige políticas como las históricas jubilaciones para amas de casa, hoy eliminadas en Argentina, así como garantías legales, sociales y económicas para quienes cuidan sin recibir un salario.

No todos los cuidados son iguales

La Corte también advierte que no todas las personas ejercen o reciben cuidados en igualdad de condiciones. Las mujeres migrantes, racializadas, personas con discapacidad o quienes cuidan de personas con discapacidad enfrentan cargas diferenciales que ameritan enfoques específicos para garantizar igualdad de derechos. El acceso pleno a cuidar y ser cuidado es clave para desarrollar proyectos de vida y ejercer autonomía, especialmente para las mujeres, históricamente las más atravesadas por estas tareas.

Un punto clave del fallo es que incorpora la perspectiva de clase: las desigualdades en el cuidado no solo responden al género, sino también al nivel socioeconómico de quien cuida. Por eso, los Estados deben diseñar políticas y programas que contemplen la situación económica de cada persona para garantizar que pueda ejercer y recibir este derecho en igualdad de condiciones. El cuidado no es solo amor y dedicación: es trabajo. Y debe estar en el centro de la agenda política y económica de cada territorio.

La Corte señala que el cuidado no es un tema privado ni meramente afectivo. Dicha afirmación resulta disruptiva en un contexto donde el neoliberalismo ha hecho de la vida un negocio y del cuidado una mercancía.

Este pronunciamiento marca un antes y un después, al afirmar que el cuidado no debe recaer exclusivamente en las familias ni en las mujeres, y que requiere una distribución justa y solidaria entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares.

Entre los puntos más destacados del comunicado oficial de la Corte (Comunicado de Prensa 55/2025), se encuentran:

El derecho a recibir cuidados debe garantizarse sin discriminación, especialmente a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.





En el caso de personas mayores, los Estados deben asegurar el acceso y permanencia en servicios de cuidado de calidad , respetando su autonomía, seguridad y derecho a una vida libre de violencia.





Respecto a personas con discapacidad, el derecho al cuidado debe contemplar necesidades de apoyo, no solo de atención, priorizando su autonomía e independencia.





En relación al trabajo de cuidados remunerado (como el que realizan trabajadores de guarderías, escuelas y centros de salud), la Corte establece que debe reconocerse con los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajo.





Para quienes realizan cuidados no remunerados, usualmente dentro del hogar, se señala que los Estados deben garantizar acceso progresivo a la seguridad social, salud y condiciones dignas de autocuidado.

Este fallo no sólo reconoce una realidad largamente postergada: también abre la puerta para exigir marcos normativos, presupuestos específicos y políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho al cuidado.

Porque, aunque este reconocimiento jurídico sea un avance, lo cierto es que llega en un momento en que las tareas y redes que permiten sostener la vida en Argentina están siendo desmanteladas. No por azar, sino como parte de un proyecto político: la retirada del Estado, la entrega de bienes comunes al mercado y la precarización de los trabajos que garantizan lo básico para vivir.



La Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos subrayó que, para las personas con discapacidad, el derecho al cuidado debe contemplar apoyos y no solo atención, priorizando su autonomía e independencia. Sin embargo, en Argentina la realidad dista de ese estándar.

Ser discapacitadx en la Argentina de Milei

El Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad convocó días atrás a una masiva movilización que reunió a familias, terapeutas, transportistas, trabajadores de centros de día, talleres protegidos y acompañantes terapéuticos. La consigna: visibilizar una emergencia en discapacidad. Entre las demandas, denunciaron que hay personas que trabajan en talleres protegidos con salarios de apenas $28.000 mensuales, otras que esperan hace años una pensión para garantizar un ingreso mínimo y apoyos básicos, y prestadores de servicios al borde del cierre porque los aranceles no cubren los costos operativos.

En ese marco, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que proponía declarar la emergencia hasta diciembre de 2027, regularizar pagos, actualizar aranceles, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) e incentivar el cumplimiento del cupo laboral, fue interpretado por las organizaciones como un golpe directo al derecho a la autonomía y a una vida digna. “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, advirtió el comunicado leído durante la protesta.

El veto presidencial a la ley de aumento de jubilaciones, que habría elevado el haber mínimo, mejorado la fórmula de movilidad y reforzado la protección económica de este sector, dejó a miles de adultos mayores con ingresos por debajo de la canasta básica, debilitando su autonomía y capacidad de decisión sobre su propia vida.

A ello se suma que, como cada miércoles, los reclamos frente al Congreso por haberes dignos, medicamentos gratuitos y moratoria previsional son respondidos con gas pimienta y palazos. La represión policial no solo vulnera la integridad física de los jubilados, sino que contradice de forma directa la obligación estatal de garantizarles un entorno libre de violencia, tal como exige el marco internacional de derechos humanos.

La privatización y mercantilización del cuidado no es un daño colateral, sino una estrategia central del capitalismo neoliberal. Servicios públicos como salud, educación, infancia y vejez están desfinanciados, tercerizados o privatizados. Así, la carga del cuidado recae principalmente en sujetos feminizados, trabajadoras, migrantes y racializadas. Lo que antes era un derecho estatal, hoy se paga o se realiza en condiciones de sobreexplotación.

No se destinan recursos suficientes para discapacidad, salud —como el emblemático Hospital Garrahan— ni para educación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 563/2025 publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial, dispuso la eliminación de retenciones para las exportaciones de 200 productos mineros, entre ellos oro, cobre y cal. La normativa, que ya entró en vigencia, fija en cero por ciento (0%) la alícuota del derecho de exportación para una serie de mercaderías del sector minero, comprendidas en distintas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. Esta medida favorece al sector minero y profundiza la desigualdad en la distribución de recursos, ya que mientras se reduce la recaudación fiscal por exportaciones, sectores vulnerables que dependen de la inversión pública ven recortados sus derechos básicos.



Como bien lo plantea Nancy Fraser, no puede haber producción sin reproducción. Sin embargo, el capitalismo neoliberal ha convertido esta base en un campo de acumulación, al tiempo que agota las condiciones que sostienen la vida. Nos enfrentamos a una contradicción estructural: se exige productividad infinita mientras se destruyen los soportes vitales que permiten esa productividad. Y es que productividad, en esta lógica, significa trabajar fuera del hogar, producir para el mercado, obtener un salario. El cuidado, entonces, queda fuera del radar económico tradicional, a pesar de ser el tejido que permite que toda esa maquinaria funcione.

Pero el cuidado no es solo parte de la agenda política. Es una cuestión económica central. Reconocerlo como derecho humano no solo legitima aquello que se viene exigiendo hace décadas: garantizar la vida no puede recaer en esfuerzos individuales ni familiares, sino que debe asumirse como una responsabilidad estatal, con recursos, políticas y presupuestos sostenibles.

Y entonces, ¿qué implica recibir esta noticia en una Argentina donde el Estado se retira sistemáticamente de sus funciones en materia de políticas sociales, previsión y prestaciones públicas? Nos encuentra con salarios desfondados, con recortes en salud, en educación, en niñez, en discapacidad. Agotadas pero organizadas. Este reconocimiento debe ser una herramienta para fortalecer nuestras demandas. Es un insumo político para disputar sentidos, para exigir presencia estatal real donde hoy hay ausencia.

Entonces, sí, celebramos que la Corte Interamericana declare el cuidado como derecho humano.Y advertimos que toda declaración de derechos debe corresponderse con su efectivización a través de presupuesto, políticas concretas y condiciones sociales que hagan posible su ejercicio pleno. No alcanza con el acto declarativo. Debe ser un instrumento en el terreno de lucha colectiva para que esta declaración no quede en las meros comunicados, sino que transforme la realidad.

Porque reproducir la vida no es destino, sino territorio en disputa: para sentir, pensar y transformar. Y esa batalla, es más amplia que la arena jurídica, es profundamente política.