Boca podría sumar un nombre tranquilizador a su convulsionado presente, el de José Néstor Pekerman. Aunque nadie admite nada de forma oficial, las versiones indican que el secretario técnico del club, Marcelo "Chelo" Delgado, único sobreviviente del disuelto Consejo de Fútbol, se habría contactado con el exentrenador para ofrecerle la posición de mánager deportivo. Otra, menos comentada, que hasta el propio Juan Román Riquelme ya se habría reunido con él.

Pekerman, de 75 años y uno de los "padres" futbolísticos de Riquelme, tuvo su última experiencia laboral a principios de 2023, cuando se fue con polémica -juicios de por medio con la dirigencia- de la Selección de Venezuela tras un ciclo de menos de un año y tres meses.

Vale recordar que las carreras de Riquelme y Pekerman están vinculadas desde Argentinos Juniors, cuando el enganche era apenas un adolescente y José oficiaba de coordinador de las juveniles del Bicho. Luego hicieron historia en la Selección Sub 20 (campeones del mundo en Malasia 1997) y se reencontraron en la Mayor, en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006.

Las funciones habituales del mánager incluyen desde la elección del entrenador hasta el manejo de las incorporaciones y las salidas, pero teniendo en cuenta el currículum de Pekerman, no sorprendería que encabece una reestructuración de las divisiones inferiores del Xeneize.

Boca viene de disolver el Consejo de Fútbol en medio de la crisis deportiva que vive el equipo dirigido por Miguel Angel Russo. Desvinculados "Chicho" Serna y Raúl Cascini, el que quedó fue Delgado para hacer las veces de secretario técnico, como nexo entre el presidente Riquelme y el cuerpo técnico del primer equipo.

El Xeneize atraviesa la peor racha de su historia en cuanto a partidos sin ganar, totalizando 12, aunque su principal temor es quedar nuevamente afuera de la Copa Libertadores. Eliminado de la Copa Argentina, debe apuntar a ganar el Torneo Clausura o terminar entre los tres primeros de la tabla anual para acceder al certamen continental. Por lo pronto, marcha penúltimo en la Zona A del Clausura con 3 puntos en cuatro partidos, mientras que se ubica 4º en la tabla anual con 36 unidades, dos menos que el 3º, Argentinos Juniors.

El equipo de Russo retomará la actividad este domingo a las 20:30 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, en la que será la vuelta oficial de los hinchas xeneizes como visitantes.