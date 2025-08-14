En junio la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria manufactura fue del 58,8 por ciento, según informó Indec. Esto es casi 10 puntos menos que el nivel de junio de 2023, previo al cambio de gobierno, pero 4,3 puntos por arriba de junio de 2024, cuando la industria estaba en caída libre producto de la contracción económica que impulsaron las medidas de Javier Milei –en especial