La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo sudamericano analiza modificar el formato de las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2030, ante la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. La decisión final se tomará en noviembre.

Con la mira puesta en el Mundial del Centenario, que comenzará en Sudamérica y culminará en Europa, Conmebol trabaja en la reestructuración de las Eliminatorias, afectadas por la pérdida de tres selecciones en la disputa por los cupos mundialistas.

“Las Eliminatorias 2030 es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelva aburrida”, afirmó Jiménez en diálogo con DSports.

La funcionaria reveló que se consideraron más de diez modelos distintos de clasificación, aunque aún no hay consenso: “Se está trabajando mucho, en poco tiempo vamos a tener humo blanco. Se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y aún no hay acuerdo”, explicó.

Además, Jiménez anticipó que el nuevo formato buscará posicionar a la región a nivel global: “El formato será totalmente distinto que nos va a posicionar a nivel mundial”.

Jiménez también subrayó la necesidad de que el certamen clasificatorio genere ingresos significativos y sirva como plataforma para otros torneos: “Deben ser las que más recauden en el mundo y que las Eliminatorias también nos den el puntapié para clasificar a otros torneos”.

En paralelo, crecen las posibilidades de que Sudamérica sea sede del Mundial de Clubes 2029, como parte de los festejos por los 100 años del primer Mundial. Aunque Brasil ya oficializó su candidatura, no se descarta que Argentina, Uruguay y Paraguay también sean considerados, en sintonía con su rol protagónico en 2030.

Esta eventual mudanza de hemisferio podría implicar un cambio de fecha para el torneo ya que se evalúa un enroque con la Copa Intercontinental, lo que permitirá que el Mundial de Clubes se dispute en diciembre de 2028 o enero de 2029, y reservar el cierre de temporada europea para el certamen interconfederativo.