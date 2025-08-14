La Argentina se convirtió en el primer exportador de maní a nivel mundial, con un incremento del 24 por ciento con respecto al primer semestre del 2024 y alcanzó los 1.190 millones de dólares. En la misma línea de productos, el país se posicionó en el quinto lugar en el mercado internacional en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.

Los datos publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación sostienen además que Argentina ocupa el 8° puesto internacional, con 1,48 millones de toneladas en 434.000 hectáreas sembradas por unos 900 productores. “Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación”, subrayaron el organismo.

La mayor producción de maní se ubica en el suroeste de la provincia de Córdoba, donde abarca cerca del 75 por ciento del área sembrada y se realiza 90 por ciento de la industrialización del grano. La producción también se expandió hacia Buenos Aires , La Pampa y San Luis.



