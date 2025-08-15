El Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético Talleres fue escenario de un encuentro que celebró la esencia del deporte argentino. De la mano de Le Coq Sportif, dos disciplinas que a simple vista parecen distantes -el rugby y el fútbol- se unieron para demostrar que comparten mucho más que la pasión por competir.

Los Pumas y el Club Atlético Talleres protagonizaron una jornada en la que los valores fueron el verdadero hilo conductor: trabajo en equipo, esfuerzo, respeto, compañerismo, pasión y compromiso. A través de desafíos cruzados, pruebas de precisión y actividades lúdicas, los jugadores vivieron un intercambio cercano y distendido que reforzó la conexión entre ambos mundos deportivos.

Además de las actividades, no faltó el tradicional intercambio de camisetas, símbolo de respeto mutuo y orgullo por representar a la Argentina y a Córdoba en la élite de cada disciplina. El encuentro también contó con un momento especial entre dos referentes: Felipe Contepomi, leyenda del rugby y entrenador del seleccionado nacional, y Andrés Fassi, presidente de Talleres, quienes destacaron la importancia de tender puentes entre deportes para fortalecer la cultura deportiva del país.

"Como sponsors técnicos de indumentaria de ambos equipos, buscamos crear experiencias que vayan más allá del juego, que conecten desde lo emocional y lo humano. Estos momentos reflejan lo que somos como marca: una gran familia donde el respeto, la pasión, el trabajo continuo y el compromiso por la mejora son parte esencial", señaló Denise Chanel, Gerente de Marketing de Le Coq Sportif.



