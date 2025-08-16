La Municipalidad de Rosario inauguró los trabajos de renovación en la plaza La Consolata, también conocida como plaza 17 de Agosto, ubicada en Regimiento 11 entre Callao, Patria y Casaccia, en el Distrito Sudoeste. Ese espacio público se remodeló por completo luego del importante abordaje urbano que incluyó la remodelación de las zonas de juegos, la ejecución de veredas, mejoras integrales, y tareas de parquización.

Esa acción se enmarca en el Plan de Plazas que promueve la Municipalidad para poner en valor estos lugares de vínculo social, encuentro y recreación, que tanto utilizan cotidianamente las rosarinas y rosarinos. La intervención se inscribe entre las tareas realizadas en cinco plazas de cercanía en toda la ciudad, cuyos proyectos fueron elaborados junto a vecinas y vecinos el año anterior, y que se lleva adelante a través del formato de Diseño Participativo, junto a la Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana.