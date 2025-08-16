190 estudiantes fueron homenajeados por egresar del “Bachiller en Ciencias Sociales” en el marco del “Programa Otra Vuelta. Nuevas trayectorias para la educación secundaria de jóvenes y adultos en entornos virtuales” de la Universidad Nacional de Rosario. El acto tuvo lugar en el SUM de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. “Entendemos que hay un rol que la Universidad Pública debe cumplir y ocupar en jóvenes que no han podido completar sus trayectos de formación de escuela media. Nuestra intención es seguir construyendo una propuesta de formación media para poder dar cuenta de esa población objetiva”, señaló el rector Franco Bartolacci.