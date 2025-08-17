La lesión que sufrió anoche Juan Giménez frustra su venta al fútbol de Europa. La dirigencia tenía conversaciones abiertas por el defensor de 19 años y se esperaban novedades en los próximos días, dado que el libro de pases en el Viejo Continente cierra a fin de mes. La lesión, además, lo deja al chico sin la posibilidad de disputar el mes que viene el Mundial Sub 20 de Chile. El jugador fue atendido en el vestuario y se quedó hasta el final del partido. El presidente Gonzalo Belloso dejó el palco y bajó al vestuario al momento que el juvenil dejó la cancha y lo acompañó en su momento de angustia. "Me di cuenta que la lesión era dura por el dolor que tenía. Giménez es un chico que trabaja mucho y tiene un gran futuro. Nos dio mucha tristeza lo que le pasó y traté de ayudarlo", lamentó Carlos Quintana, quien fue el primero que asistió a Gímenez al levantar la mano para pedir atención médica. Se espera para los próximos días el parte médico del club para conocer el tiempo de rehabilitación que tendrá el zaguero central.