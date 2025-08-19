El primer cuarto del siglo XXI está llegando a su fin y coincide con el hecho de que varios festivales de cine en Argentina celebran sus bodas de plata. El Bafici lo hizo el año pasado y el mes que viene lo hará el tradicional Festival de Cine Alemán, que reúne las producciones más destacadas de cada temporada realizadas con fondos germanos. Y ahora le toca festejar a la Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, el DocBA, que cumplirá los 25 cuando este martes 19 arranquen sus actividades. Su programación se exhibirá hasta el 24 de agosto, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

La acumulación de estos aniversarios confirma que aquel cambio de siglo fue un período vibrante, incluso a pesar de las crisis políticas y económicas. Pero también un espejo para este presente en el que el cine resiste como puede el ataque al que lo somete el mismo gobierno nacional que debería prohijarlo. Por fortuna, estas iniciativas tienen sus propios custodios que garantizan su existencia. En el caso del DocBA ese lugar lo ocupa su directora y productora general, la documentalista Carmen Guarini. Fue ella quien en 2001 junto al también cineasta Marcelo Céspedes, fallecido en 2020, pusieron en marcha esta ilusión, hoy convertida en un punto de encuentro vital para la exhibición y difusión del cine documental en Argentina.

Cartas a mis padres muertos, de Ignacio Agüero.

Junto a ellos trabajaron en estrecha colaboración sus directores artísticos. Primero Luciano Monteagudo, que ocupó ese rol hasta 2017, y el crítico Roger Koza (ver entrevista aparte) durante los últimos ocho años, fueron los encargados de que cada edición contara con una selección de cortos y largometrajes capaz de ilustrar la riqueza del lenguaje documental contemporáneo, entendiendo al cine como una herramienta para aprender (o reaprender) a conectar con lo real.

Eso es lo que propone el largometraje de apertura, Siete paseos con Mark Brown, de Vincent Barré y Pierre Creton, un recorrido por la costa normanda que es al mismo tiempo un retrato extraordinario del paisaje floral de la región y una historia de amistad. La película se exhibe junto al corto Convertirse en piedra, del colombiano Jerónimo Atehortúa. En el otro extremo del programa, el honor de ser la película de clausura le corresponde a Las muertes de Chantyorinti, en la que el cineasta español Hermes Paralluelo se interna en el Amazonas para registrar la historia de un hombre del pueblo asháninka atrapado en la espera de recibir noticias de sus hijos, que dejaron la comunidad para irse a la ciudad. Se proyecta junto al corto Shadowban, del argentino Marcelo Cugliari.

Las muertes de Chantyorinti, de Hermes Paralluelo.

Como es habitual, el 25° DocBA reparte su programación en distintas secciones, focos y homenajes. Entre estos últimos se destaca el que celebrará la trayectoria del documentalista chileno Ignacio Agüero. “Agüero fue cercano a Raúl Ruiz y ha filmado la sangrienta y canallesca historia de su país, el espacio público y su arquitectura, la enseñanza del cine y a los cineastas haciendo cine, la interacción de clases, la relación de la memoria con el cine”, sostiene Koza para referirse al director de películas como Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací) (2000), El otro día (2012) y Cartas a mis padres muertos (2025), que integran el foco dedicado a su obra. “En los últimos años, Agüero ha encontrado una forma de retomar algo que le interesó a Ruiz y que aquel denominó ‘cine de indagación’. En él es una premisa con la que se acerca al universo doméstico, espacio de espacios en el que puede habitar todo: la Historia, los sueños, las pesadillas, el asombro por lo cósmico, el dolor de los desposeídos”, afirma el director artístico.

Este año, el DocBA le dedica una retrospectiva a la directora argentina Daniela Seggiaro. Nacida en Salta, sus películas proponen acercamientos siempre ricos a los tensos cruces culturales y sociales que aún hoy, a 500 años de la llegada de los europeos a América, todavía se perciben con claridad en su provincia (y en toda la Argentina). Entre los trabajos a exhibirse están su ópera prima Nosilatiaj. La belleza (2012), que es en realidad una ficción (aunque su registro incluye muchos elementos que la emparientan con las formas del documental, Husek (2021) y Senda india (2023). En todas ellas la directora maneja de manera notable la presencia física de la tensión que se produce entre esas dos formas opuestas de ver, entender y de relacionarse con el mundo. En la misma dirección trabaja la sección La trilogía de George, que reúne el tríptico creado por el cineasta francés Sylvain George, integrado por las películas Noche oscura - Las hojas silvestres (2022), Noche oscura - Adiós aquí, adiós en cualquier parte (2023) y Noche oscura - ¿Acaso soy un niño? (2025).

Por su parte, la sección "Nosotros y lo real" incluye cuatro largometrajes, todos ellos dirigidos por cineastas argentinos. Dos son óperas primas. Se trata de Amor descartable, de Azul Aizenberg, y de Los cruces, que tuvo su estreno en el prestigioso FIDMarseille y representa el debut de Julián Galay, cineasta radicado en Francia y habitual colaborador de la cineasta Tatiana Mazú González. Las otras dos corresponden a cineastas más experimentados, como el bonaerense Juan José Gorasurreta, que presentará su tercera película, Las presencias, y del cordobés Santiago Loza, que hará lo propio con Los días chinos, suerte de diario de un viaje que el director realizó a China en 2024 y tendrá su estreno mundial en el DocBA.

Los fragmentos.

Si el grupo anterior nucleaba a las películas nacionales, la sección "Señales del presente" hace lo propio con las producciones extranjeras. De ella forman parte El silencio de mis manos, del mexicano Manuel Acuña; la colombiana Forenses, dirigida por Federico Atehortúa; Los fragmentos, de la cineasta rusa Masha Chernaya; Recuerdos para el que por mí pregunte, del español Fernando Vilchez Rodríguez; Una sombra oscilante, de la chilena Celeste Rojas Mugica; y la también española Volver a casa tarde, dirigida por Celia Viada Caso.

La programación del 25° DocBA incluye además, a modo de proyección especial, la última película de Raúl Perrone, considerado uno de los padres del cine independiente argentino. Se trata de Sinfon14 R3mix, un homenaje al escritor, dramaturgo y cineasta Edgardo Cozarinsky, fallecido en 2024. Y por supuesto, charlas, diálogos y actividades especiales que funcionan como complemento oportuno de los universos que se verán en sus pantallas. Las mismas se llevarán a cabo en la sala Mario Soficci de la DAC, Vera 559.

* Para conocer más acerca de las funciones y horarios, consultar en el sitio oficial.