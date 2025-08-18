Desde La Paz

El voto nulo promovido por Evo Morales y basado en principios morales que iban contra su proscripción, tuvo un efecto devastador para el MAS en su representación parlamentaria. Por primera vez en la historia, el gran movimiento que gobernó Bolivia durante cuatro mandatos consecutivos, no consiguió un solo senador. Y en la Cámara de Diputados con los resultados procesados hasta hoy, el sector de Andrónico Rodríguez sumará cinco legisladores y el oficialismo de Luis Arce se quedará con uno.

Si el voto rechazo con que Evo hizo campaña hubiera sido positivo para respaldar a su compañero de las seis federaciones cocaleras, incluso podría haberle permitido al MAS disputarle el segundo lugar en el balotaje a Jorge Tuto Quiroga. Pero la realidad política local indica que para el Movimiento al Socialismo la elección marcó un fin de ciclo a nivel presidencial y también parlamentario. De las grandes mayorías que supo tener en la Asamblea Plurinacional, ya no queda casi nada.

La composición inédita actual del órgano legislativo señala que en la Cámara Alta, el candidato Rodrigo Paz y su partido Demócrata Cristiano obtuvieron la mayoría: quince integrantes, doce fueron para Libre de Quiroga y ocho para Alianza Unidad de Samuel Doria Medina. Las tres expresiones de la derecha, más una cuarta – la de Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) que sumó un escaño – completan un Senado sin presencia del MAS ni de cualquiera de sus fracciones. Nadie tendrá la mayoría y las cuatro fuerzas deberán negociar.

En Diputados, el PDC de Paz obtuvo 45 integrantes de la Cámara, seguido por los legisladores que responden a Quiroga que son 37. Doria Medina sacó al menos 28 diputados. La izquierda solo quedará representada por los cinco miembros del cuerpo que ingresó Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y el MAS oficialista apenas tendrá un diputado.

La elección pulverizó la representación legislativa del Movimiento al Socialismo entre 2006 y 2025.