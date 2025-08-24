El gobierno sigue empecinado en sostener el dólar quieto hasta las elecciones y no mide consecuencias. Los funcionarios del equipo económico aseguran una y otra vez que la inflación seguirá en baja. Pero al mismo tiempo convalidan tasas de interés en pesos que superan el 70 por ciento. Se trata de una ecuación que no cierra: ningún país del mundo puede funcionar con tasas tan elevadas y la economía real es la primera en pagar los platos rotos.

En las últimas semanas, la política monetaria mostró ribetes bufonescos. Se modificaron esquemas de encajes de forma totalmente arbitraria y se cambiaron las reglas de juego para las entidades financieras a ojo. El principal afectado de todo este desorden monetario empieza a ser la actividad productiva y la industria. Subieron fuerte las tasas de interés de los créditos y en las fábricas empiezan a hablar de la era del hielo.

Un informe de la Bolsa de Rosario que circuló por todo el mercado durante los últimos días fue lapidario. Se estimó que el índice de producción industrial se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años, con un rojo durante junio de casi 9 por ciento interanual y cuatro meses consecutivos de caídas. Las ramas de maquinarias y textil son algunas de las más afectadas.

El costo más alto del financiamiento se suma al impacto que ya viene provocando la apertura de las importaciones para las pequeñas y las medianas empresas que producen para abastecer el mercado interno. Una situación que se termina de potenciar con el desplome del consumo.

Los últimos números del Indec muestran que la demanda viene cuesta abajo, con una sociedad cada vez más polarizada en términos de ingresos. Según el centro de estadísticas oficial, las ventas en establecimientos mayoristas encadenaron en junio su tercer retroceso mensual consecutivo y en términos anuales se registró una disminución cercana al 8 por ciento. El nivel de las compras fue el más bajo desde 2017. Frutas y verduras, artículos de limpieza y lácteos fueron algunos de los productos con mayor caída.

El gobierno no parece tener ningún empacho en hacer este sacrificio de la actividad económica y la única variable que mira es el dólar. Su preocupación es mantenerlo estable hasta las elecciones, aunque a partir de octubre es una incógnita lo que ocurrirá con la política cambiaria.

El Fondo Monetario quiere una corrección del tipo de cambio y en el mercado son pocos los que piensan que el tipo de cambio real es sostenible. En ningún caso se hacen análisis sofisticados. No lo ameritan. Se comparan los precios de la Argentina contra los de otros países de la región o de Europa y los desajustes aparecen a simple vista. También se miran los números de argentinos viajando a destinos del extranjero y la salida de divisas que implica.

En resumen, una política monetaria que promueve el desorden, una economía real caminando por el ripio, una sociedad cada vez más fragmentada y un dólar que luce insostenible son una combinación difícil de compaginar. Se trata de una olla a presión y los activos bursátiles parecen reflejar por anticipado el riesgo que se avecina. Algunos bonos soberanos ya acumulan perdidas de casi 12 por ciento este año, mientras que hay acciones argentina en Wall Street que registran retrocesos que se acercan al 45 por ciento (sin contar a Globant, que se desploma casi 70).