Con el Universo Extendido de DC (DCU) en plena expansión y reinvención bajo la dirección de James Gunn, nuevos actores buscan un lugar en este mundo de superhéroes. Rainn Wilson, célebre por su papel en The Office, ha manifestado su deseo de interpretar a Plastic Man, un personaje con habilidades e historias muy particulares que podrían aportar una nueva perspectiva a la franquicia.

Un interés por un héroe singular

Plastic Man, creado en 1941, es uno de esos personajes de cómic que se destaca por su humor y singularidad. Con un pasado delictivo, Patrick "Eel" O'Brian, su verdadero nombre, obtiene poderes elásticos tras un desafortunado robo a una planta química. Este cambio en su vida lo lleva a redimirse y a aplicar sus habilidades inusuales al servicio de la justicia. Wilson siempre ha admirado este personaje: "Los cómics eran muy graciosos; sería divertido redescubrirlo", expresó el actor.

Una posible alianza con Gunn: ¿un nuevo comienzo?

James Gunn ha sido nombrado uno de los directores encargados de revitalizar el DCU, aportando una dosis de innovación y entretenimiento, características que se alinean bien con la misión de actualizar a Plastic Man. Las conversaciones entre Wilson y Gunn han sido esperanzadoras. En un evento reciente, la Fan Expo de Chicago, Wilson le pidió directamente al director que considere a su personaje favorito para una nueva producción.

"He sugerido a James varias veces que debería hacer algo con Plastic Man", comentó Wilson, mostrando su interés por el proyecto. Con el éxito del universo cinematográfico en juego, la introducción de un personaje tan irreverente podría atraer tanto a fanáticos antiguos como a nuevas audiencias interesadas en un toque de comedia al estilo clásico de los cómics.

El esperado debut en la gran pantalla

Aunque Wilson aún no ha recibido una confirmación definitiva de su participación, su interés destaca un creciente deseo de integrar personajes históricamente menos conocidos, pero igualmente valiosos. "Incluso si no participo, ¡me encantaría verlo! Quiero ser parte de ello y actuar en ello", confesó el actor.

El potencial de una película de Plastic Man abre la puerta a un formato más ligero y humorístico dentro del DCU, algo que podría darle un giro interesante en comparación con otros proyectos recientes de la franquicia.

