El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez del escándalo sucedido en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y aseguró que la Conmebol es la que se encarga del operativo. En declaraciones a Radio Con Vos, Kicillof responsabilizó al ente máximo del fútbol continental al decir que “el operativo está dirigido por la Conmebol, el que suspende o no es el coordinador de la Conmebol, el que pide intervención de la policía que está fuera del estadio es la Conmebol".

Por otra parte, Independiente informó que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables". El comunicado agregó que los barras identificados, cuyos nombres no fueron dado a conocer “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

En su primera referencia pública a los incidentes del miércoles pasado en Avellaneda, Kicillof ratificó que "el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo, que está escrito de la Conmebol... Cuando entra la policía, cuando suspende el partido".

"Todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje. Salvaje del lado de la hinchada de Chile, hoy veía, además lo hablé con Boric también, con el presidente de Chile, que hablé el otro día, y con el ministro del Interior de Chile. Y después, salvaje también cuando va una parte de la hinchada de Independiente”, añadió el gobernador.

Sobre el rol del Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia, Kicillof afirmó: “No estaba de acuerdo con la distribución de las tribunas, no estaba de acuerdo con la forma en la que se había hablado, y a 30 minutos del primer tiempo empieza a pedir que se suspenda el partido, porque entrar con infantería en medio de un partido, con todas las familias adentro, qué sé yo, ya lo hemos visto en Gimnasia, por ejemplo. Una represión, o una cosa así, adentro del estadio, termina con un muerto. Nosotros a disposición del juez”. El gobernador bonaerense reconoció además que de no haber habido un hospital público a dos cuadras del estadio, los hinchas chilenos atacados por los barras de Independiente tras la suspensión del partido, habrían fallecido.